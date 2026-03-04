Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Karriere bei der Finanzpolizei?
Finanzpolizei schreibt 983 Ausbildungsplätze für angehende Marescialli aus

Karriere bei der Finanzpolizei?

Mittwoch, 04. März 2026 | 17:37 Uhr
marmolada suche rettungshubschrauber finanzpolizei
ANSA/ANDREA SOLERO
Schriftgröße

Von: luk

Rom – Die Guardia di Finanza hat einen Wettbewerb für die Aufnahme von 983 Allievi Marescialli (Unteroffiziersanwärtern) für das Studienjahr 2026/2027 ausgeschrieben. Die Ausbildung findet im 98. Kurs an der Schule für Inspektoren und Unteroffiziere statt.

Von den ausgeschriebenen Stellen sind 923 dem regulären Kontingent zugeordnet, darunter acht reservierte Plätze für Hinterbliebene von im Dienst verstorbenen Angehörigen der Streit- und Polizeikräfte. Weitere 60 Plätze entfallen auf das Seekontingent mit verschiedenen Spezialisierungen, darunter Nautik und Maschinentechnik.

Teilnehmen können italienische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Alter zwischen 17 und 26 Jahren. Bewerbungsschluss ist der 23. März 2026 um 12.00 Uhr.

Die Bewerbung ist ausschließlich online über das Portal https://concorsi.gdf.gov.it möglich. Für den Zugang sind SPID oder die elektronische Identitätskarte (CIE) erforderlich. Weitere Informationen sind über das Bewerbungsportal sowie über die App „GdF Concorsi“ verfügbar.

