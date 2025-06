Kein grünes Stahlwerk von ArcelorMittal in Deutschland

Von: APA/Reuters

Die Pläne für eine klimafreundliche Stahlproduktion in Deutschland haben durch die Absage eines wichtigen Projekts von ArcelorMittal einen schweren Dämpfer erhalten. Der Konzern teilte am Donnerstag mit, milliardenschwere Projekte für die Flachstahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt nicht weiter zu verfolgen. Die deutsche Bundesregierung wollte diese mit 1,3 Mrd. Euro fördern. Die voestalpine hält hingegen an ihren Plänen für grünen Stahl fest.

ArcelorMittal habe die deutsche Bundesregierung über die Entscheidung informiert, dass der Konzern aufgrund der Marktsituation und der fehlenden Wirtschaftlichkeit einer CO2-reduzierten Stahlproduktion die Investitionen nicht weiterführen könne. Die Umstellung der Stahlproduktion auf eine klimafreundliche, wasserstoffbasierte Produktion gehörte zu den wichtigsten Klimaschutzplänen der früheren deutschen Bundesregierung.

ArcelorMittal kündigte an, die CO2-Bilanz seiner Anlagen weiter zu verbessern, auch wenn es zunehmend unwahrscheinlicher sei, die CO2-Reduktionsziele bis 2030 zu erreichen. Es werde immer deutlicher, dass die Energiewende in allen Bereichen langsamer als erwartet vorankomme. Dazu gehört auch, dass grüner Wasserstoff noch keine tragfähige Energiequelle sei und eine Produktion auf Erdgasbasis als Übergangslösung nicht wettbewerbsfähig sei.

voestalpine sieht sich im Plan am Weg zu grünem Stahl

Der heimische Stahlkonzern voestalpine hält hingegen an seinen Plänen zum Umstieg auf grünen Stahl fest, wie es am Freitag auf APA-Anfrage aus dem Unternehmen hieß. Die voestalpine setzt in der ersten Stufe auf elektrisch betriebene Lichtbogenöfen und vorerst noch nicht auf Wasserstoff. Die erste Stufe soll bis 2027 abgeschlossen sein, danach erst soll “technologieoffen” über die weitere Vorgangsweise entschieden werden. Damit hat das Unternehmen mehr Zeit, über den Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion nachzudenken. Geforscht werde in verschiedene Richtungen, teilweise auch in Richtung Wasserstoffnutzung.

Ähnliche Pläne wie die bisherigen von ArcelorMittal haben in Deutschland weitere Stahlunternehmen, darunter Thyssenkrupp und Salzgitter, die ebenfalls Zusagen für milliardenschwere Förderungen durch Bund und Länder erhalten haben. Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez hat sich bereits ebenfalls kritisch zu den Vorhaben geäußert, hält aber bisher daran fest.

Das deutsche Wirtschaftsministerium bedauert die Entscheidung von ArcelorMittal, die staatliche Förderung zum Aufbau einer Produktion für klimafreundlichen Stahl doch nicht in Anspruch zu nehmen. “Es handelt sich dabei um eine privatwirtschaftliche Entscheidung des Unternehmens”, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag. “Es sind noch keine Gelder geflossen. Es muss also kein Geld zurückgefordert werden.” Die Projekte von Salzgitter, Thyssenkrupp und SHS (Stahl-Holding-Saar) haben laut Ministerium Förderbescheide von insgesamt rund 5,6 Mrd. Euro erhalten. Hier laufe die Umsetzung der Projekte bereits. Der frühere deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Förderung der Großprojekte maßgeblich vorangetrieben.