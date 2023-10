Kfz-Vierländertreffen in Bozen

Bozen – Rund 60 Unternehmer/innen aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz treffen sich in Bozen zum Kfz-Vierländertreffen. Im Mittelpunkt standen verschiedene Arbeitsthemen.

Vom 12. bis 14. Oktober 2023 versammeln sich Unternehmensinhaber/innen und Fachleute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol in Bozen, um am Kfz-Vierländertreffen teilzunehmen. Diese besondere Zusammenkunft steht im Zeichen des intensiven Austauschs zu Themen im Kfz-Bereich.

Die Obfrau der Kfz-Mechatroniker/innen im lvh Julia Genetti freut sich über die große Teilnahme: “Das Kfz-Vierländertreffen ermöglicht wertvolle Dialoge und Vergleiche im Kfz-Gewerbe. Der gemeinsame Austausch über Fachthemen fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche.”

Im Rahmen der drei Kongresstage werden vier Schlüsselthemen näher unter die Lupe genommen. Betreffend Automobilhandel geht es um aktuelle Trends und Herausforderungen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den sich wandelnden Marktbedingungen und den sich verändernden Kundenpräferenzen gerichtet. Im Bereich Kundenservice und Reparatur liegt der Schwerpunkt auf der Sicherstellung der Qualitätsstandards und der Kundenzufriedenheit. Im Hinblick auf die Berufsbildung steht die Förderung von Ausbildung und Fachkompetenz in der Kfz-Branche im Mittelpunkt, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen und zu unterstützen. Das vierte Schlüsselthema ist der Öffentlichkeitsarbeit gewidmet. Auch im Kfz-Gewerbe ist eine starke und positive Präsenz in der Öffentlichkeit von großer Bedeutung.

Begeistert vom wertvollen Austausch zeigen sich neben lvh-Obfrau Genetti auch die Präsidenten der anderen Länder, darunter Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Österreich sowie Roman Keglovits-Ackerer, Bundesinnungsmeister Fahrzeugtechnik der Wirtschaftskammer Österreich, Thomas Hurter, Zentralpräsident des Auto Gewerbe Verband Schweiz und Arne Joswig, Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe in Deutschland. Solche internationalen Zusammenkünfte seien entscheidend, um die Automobilindustrie in den Ländern voranzubringen, so der Tenor der vier Kfz-Vorsitzenden.