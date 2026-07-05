KI-Boom beschert Foxconn Umsatzsprung

Von: APA/Reuters

Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn hat seinen Umsatz dank der rasant wachsenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) sprunghaft gesteigert. Im zweiten Quartal wuchsen die Erlöse im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf rund 2,5 Billionen Taiwan-Dollar (knapp 69 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Damit übertraf der wichtigste Server-Bauer von Nvidia und größte iPhone-Monteur von Apple die Schätzungen von Analysten.

Die starke KI-Nachfrage habe zu einem robusten Umsatzwachstum in der Sparte für Cloud- und Netzwerkprodukte geführt, führte Foxconn aus. Zudem habe das Unternehmen in der Sparte der intelligenten Unterhaltungselektronik, zu der iPhones gehören, ein signifikantes Wachstum verzeichnet.

Für das dritte Quartal rechnet der Konzern, der offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, mit weiteren Wachstum sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahr. Konkrete Zahlenprognosen gibt Foxconn traditionell nicht ab. Zugleich warnte Foxconn vor den Auswirkungen der “volatilen” weltweiten politischen und wirtschaftlichen Lage.