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Anthropic ist derzeit bestbewerteter KI-Riese

KI-Riese Anthropic reicht Antrag auf US-Börsengang ein

Montag, 01. Juni 2026 | 18:57 Uhr
Anthropic ist derzeit bestbewerteter KI-Riese
APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON
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Von: APA/Reuters

Das KI-Unternehmen Anthropic hat einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang in den USA eingereicht. Dies teilte der Entwickler des Chatbots “Claude” am Montag mit. Einzelheiten zum Volumen oder den Bedingungen der Erstnotierung wurden zunächst nicht bekannt. Der Schritt gilt an der Wall Street als Meilenstein für den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Zuletzt nahm die Bewertung von Anthropic extrem schnell sehr stark zu.

Ende Mai hatte sich Anthropic in einer Finanzierungsrunde 65 Milliarden Dollar gesichert. Diese Runde bewertete das Start-up aus den USA mit 965 Milliarden Dollar, mehr als den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Noch im Februar war Anthropic bei einer Finanzierungsrunde über 30 Milliarden Dollar noch mit 380 Milliarden Dollar bewertet worden.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und wird unter anderem von den Technologiekonzernen Google und Amazon unterstützt. Zudem wollen Microsoft und Nvidia bis zu 15 Milliarden Dollar in das Unternehmen investieren.

Vertraulich: Unterlagen bei Behörde, öffentlich erst kurz vor Debüt

Der Schritt von Anthropic folgt auf den geplanten Mega-Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk. SpaceX strebt dabei ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar an. Auch der Konkurrent OpenAI bereitet sich auf ein Börsendebüt vor.

Er will in den kommenden Wochen ebenfalls einen vertraulichen Antrag für einen US-Börsengang stellen. Dabei reicht ein Unternehmen die erforderlichen Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC ein, veröffentlicht diese aber erst kurz vor dem Debüt.

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