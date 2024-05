Kindergerechter Warteraum im Krankenhaus Bozen

Bozen – Die Vereinigung „LuceMia-das Lächeln von Laura Randi“ hat die vollständige Neugestaltung des Warteraums der pädiatrischen Notaufnahme im Landeskrankenhaus Bozen geplant und finanziert. Dank dieses Restylings konnte aus einem sterilen Warteraum ein viel einladender Raum für die kleinen Patientinnen und Patienten geschaffen werden.

Die geladenen Gäste wurden von der Bezirksdirektorin Irene Pechlaner und der Primaria der Abteilung Pädiatrie, Laura Battisti, herzlich in Empfang genommen und begrüßt. Die Einweihungsfeier und die Präsentation der Vorher-Nachher-Bilder des Warteraums erfolgte im Sitzungssaal der Bezirksverwaltung, denn der klinische Alltag der kleinen Patientinnen und Patienten sollte nicht gestört werden, so die Vereinigung „LuceMia“.

„Der Warteraum für die kleinen Patientinnen und Patienten sowie für deren Familien ist jetzt viel freundlicher, heller, kindgerechter und einfach einladender. Ich glaube im Jahre 2021 habe ich das Erste Mal bei Vertretern der Vereinigung die Idee angesprochen, den Warteraum neu zu gestalten. Sie waren sofort bereit, das zu übernehmen“, erklärt Laura Battisti, Primaria der Abteilung Pädiatrie. „Die Pandemie und andere nicht vorhersehbare Schwierigkeiten haben dann aber dazu geführt, dass wir das Projekt erst im Oktober 2023 abschließen konnten“, fügt Wilma Bellettato von der Vereinigung „LuceMia“ hinzu.

„Unser Ziel ist es, das Strahlen der Kinder zu sehen, ihre kindliche Freude mitzuerleben. Das spornt uns immer weiter an, alle noch so großen Hindernisse zu überwinden, um den kleinen „Kämpfern“ ein wenig Freude zu bereiten“, so Luca Randi, Präsident der Vereinigung „LuceMia – das Lächeln von Laura Randi“.