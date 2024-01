Klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen

Pfatten – Mit der gemeinsamen Initiative „massiv gut“ wollen die Betonvereinigung Concrete, das Baukollegium, das Konsortium Bau.recycle und die Baugruppe des lvh aufzeigen, warum der Massivbau heute schon vielfach ressourceneffizient, regional und kreislaufgerecht ist und welche Forschung konkret betrieben wird, damit klimaneutrales Bauen in naher Zukunft zur Realität wird. Vorgestellt wurde die Initiative heute im neuen Gebäude der Fachschule Laimburg.

Ein Ort, der nicht zufällig gewählt wurde, wie der Vizepräsident des Baukollegiums, Christian Grünfelder erklärte: „Im Gebäude kam lokaler Porphyr zum Einsatz, der lokal zu Beton veredelt wurde – ein heimischer Rohstoff bedeutet kurze Transportwege. Das Gebäude hat dadurch einen geringeren CO2 Abdruck und ist durch die Massivbauweise auch gut gegen die Klimaeinflüsse geschützt – also nachhaltig und für die Zukunft errichtet.“

Der Vorteil der Massivbauweise liegt in der Langlebigkeit, wie Werner Kusstatscher, Präsident der Concrete Betonvereinigung Südtirol unterstrich: „Die Massivbauweise, in diesem Fall in Beton ausgeführt, hat eine sehr hohe Lebensdauer. Als Produzenten sind wir zudem mehr als bemüht, mit Hilfe von ständiger Forschung und Entwicklung, die Betonherstellung umweltfreundlicher zu machen, die CO2- Emissionen zu senken, um in naher Zukunft klimaneutral zu sein.“

Eine große Chance liegt zudem in der Wiederverwertung. So können Baurestmassen zu nahezu 100 Prozent recycelt und beim Massivbau wiederverwertet werden. „Massivbau ist nichts Schlechtes, vor allem nicht, wenn lokale Rohstoffe verwendet werden und schon gar nicht, wenn wir es schaffen, den Kreislauf der Gebäude zu schließen und die Recyclingprodukte im Rahmen der Massivbauweise wieder einzubauen. Dazu läuft gerade auch eine Forschungsinitiative mit dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung. Hier wollen wir als Bauwirtschaft unseren Teil leisten und Vorreiter sein“, betonte Andreas Auer, Präsident des Konsortiums Bau.Recycle.