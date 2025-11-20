Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Kompatscher bespricht Wirtschaftslage mit Banca d’Italia
Entwicklung und aktuelle Herausforderungen

Kompatscher bespricht Wirtschaftslage mit Banca d’Italia

Donnerstag, 20. November 2025 | 16:17 Uhr
Beim Antrittsbesuch im Palais Widmann empfing Landeshauptmann Arno Kompatscher (Mitte) den neuen Direktor der Bozner Filiale der Banca d’Italia, Stefano Francescon (links), gemeinsam mit dem stellvertretenden Direktor Christian Di Capua.
LPA/Greta Stuefer
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Getsern hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im Palais Widmann gemeinsam mit Generaldirektor Alexander Steiner den neuen Direktor der Bozner Filiale der Banca d’Italia Stefano Francescon zu einem Antrittsbesuch empfangen. Der stellvertretende Direktor Christian Di Capua begleitete Francescon.

Francescon kündigte eine Stärkung der Filiale in Bozen an. Diese soll unter anderem durch die hohe Quote zweisprachiger Mitarbeiter – derzeit 76 Prozent – sowie durch die vollständige Übersetzung der didaktischen Materialien weiter gefestigt werden. „Die Aufwertung der Bozner Filiale ist eine sehr positive Nachricht“, betonte Kompatscher und sicherte dem neuen Direktor die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit zu, die bereits mit seinem Vorgänger Michele Benvenuti bestanden hatte.

Ausgehend von der derzeit positiven wirtschaftlichen Lage Südtirols waren sich Kompatscher und Francescon einig, dass die aktuellen Herausforderungen weiterhin aufmerksam beobachtet und angegangen werden müssen.

Der 56-jährige Stefano Francescon stammt aus San Donà di Piave (Venedig) und leitet seit September dieses Jahres die Bozner Filiale. Er trat 1997 in die Banca d’Italia ein – damals bereits in Bozen – und war anschließend in bedeutenden Funktionen in den Niederlassungen von Venedig und Padua tätig.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
68
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
29
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
20
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
19
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 