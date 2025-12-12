Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Krypto-Pleitier Do Kwon verurteilt
Krypto-Pleitier Do Kwon verurteilt

Krypto-Pleitier Do Kwon verurteilt

Freitag, 12. Dezember 2025 | 06:34 Uhr
Krypto-Pleitier Do Kwon verurteilt
APA/APA/AFP/SAVO PRELEVIC
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Der Digitalwährungs-Unternehmer Do Kwon ist nach einem 40 Milliarden Dollar schweren Zusammenbruch seines Geschäfts zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Der New Yorker Richter Paul Engelmayer sprach von einem Betrug epischen Ausmaßes, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Mit der Strafe ging er über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die zwölf Jahre Haft gefordert hatte.

Der heute 34-jährige Kwon hatte in Singapur bei der Firma Terraform Labs die verknüpften Kryptowährungen Terra und Luna geschaffen. Das System Terra-Luna brach jedoch im Mai 2022 spektakulär zusammen. Die Anleger gingen leer aus. Kwon gab im Prozess zu, finanzielle Probleme von Terraform verschleiert zu haben. Er hatte bis zuletzt versichert, das System sei sicher. Betroffen von dem Betrug waren auch US-Investoren.

Die Pleite löste eine Kettenreaktion im Geschäft mit Digitalwährungen aus. Die Anklage argumentierte, dass Kwon damit auch zum Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX beigetragen habe. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried verbüßt gerade eine Haftstrafe von 25 Jahren.

Bei Anlegern entschuldigt

Kwon entschuldigte sich vor Gericht bei den Anlegern. Er und sein Geschäftspartner Hon Chand Yun wurden im März 2023 in Montenegros Hauptstadt Podgorica festgenommen, als sie versuchten, von dort mit gefälschten costa-ricanischen Pässen nach Dubai zu fliegen. Danach lagen Montenegro Auslieferungsanträge sowohl aus den USA als auch aus Südkorea vor. Nach langem juristischen Tauziehen wurde Kwon 2024 schließlich in die USA abgeschoben. In Südkorea wird ihm ebenfalls Betrug vorgeworfen.

Präsident Donald Trump, dessen Familie selbst im Geschäft mit Kryptomünzen aktiv ist, führte die US-Regierung auf einen freundlicheren Kurs gegenüber Digitalwährungen. Er begnadigte zudem den wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilten Gründer der Digitalwährungsbörse Binance, Changpeng Zhao. Dieser hatte seine Gefängnisstrafe von vier Monaten zwar bereits verbüßt, die nachträglich Begnadigung öffnet ihm aber die Tür, um potenziell wieder in der Branche aktiv zu sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
218
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
75
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
63
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
53
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
36
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 