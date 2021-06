Kulinarische Sommerfrische beginnt

Bozen – Es ist bereits Tradition, dass die Gruppe Südtiroler Gasthaus zur kulinarischen Sommerfrische lädt. Die 35 Mitglieder der Gruppe bereiten vom 19. Juni bis 26. Juli vegetarische Köstlichkeiten zum Thema „Gartenfrisch auf den Tisch“ zu. Die Gastwirtinnen und Gastwirte bieten ihren Gästen kreative und abwechslungsreiche Gerichte mit gartenfrischen Produkten, welche von Kräutern und Gewürzen über Beeren bis hin zu den verschiedensten Gemüse- und Steinobstsorten reichen, an. „Unsere Aktion Sommerfrische widmet sich dem vegetarischen Genuss und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Dieses Jahr konnten die Gastwirtinnen und Gastwirte im Frühling ihre Gärten besonders gut pflegen und die Kräuter schmecken heuer noch viel besser“, weiß Florian Patauner, Vorsitzender der Gruppe Südtiroler Gasthaus. Die Aktion „Sommerfrische“ findet zum achten Mal statt und bildet zusammen mit der Herbstaktion „Erntedank“ und der Winteraktion „Sonntagsbraten“ den Schwerpunkt im kulinarischen Angebot der Gruppe Südtiroler Gasthaus.

Vegetarische Genusstipps

Gesundes Genießen steht im Rahmen der „Sommerfrische“ genauso im Fokus, wie ein Wiederentdecken besonderer Gerichte. Die drei leichten vegetarischen Genusstipps, welche jeder Gastbetrieb angibt und die gartenfrische Produkte enthalten, findet man auf der Website der Gruppe oder auf den Social-Media-Kanälen. Natürlich bieten die Gastbetriebe auch weiterhin die typische Gasthausküche an, allerdings wird während der „Sommerfrische“ verstärkt auf leichte vegetarische Küche gesetzt. Die Gerichte, welche man online findet, bieten einen Vorgeschmack auf schmackhafte Gerichte für den Sommer. Dies sind beispielsweise: Fenchelschaumsüppchen mit hausgemachtem Bärlauchbrot, Karotten im Gemüsesud gegart, Himmelschlüssel-Hollandaise und Erdmandeln, bunte Gartensalate mit geschmolzenen Käsenocken oder Holunder-Panna cotta mit marinierten Erdbeeren.

Ausgeschenkt wird während der gesamten kulinarischen Wochen auch heuer wieder das Gasthaus-Bier „insriGs“, ein Märzen, welches in Zusammenarbeit mit der Wirtshausbrauerei Batzen Bräu in Bozen realisiert wird.

Weitere Informationen zur diesjährigen Aktion „Sommerfrische“ und zur Gruppe Südtiroler Gasthaus finden sich im Internet unter www.gasthaus.it oder auf unseren Social-Media-Kanälen.