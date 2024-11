KVW Frauen setzen Zeichen der Trauer und der Hoffnung

Von: luk

Bozen – Am kommenden Montag, dem Internationalen Tag zu Beseitigung von Gewalt an Frauen planen die KVW Frauen in allen Südtiroler Bezirken eine Aktion mit Teelichtern als Symbol der Trauer und Hoffnung. Die KVW Frauen fordern alle Menschen, Frauen und Männer, dazu auf, sich an Aktion zu beteiligen und sich mutig und proaktiv für eine gewaltfreie und geschlechtergerechtere Welt einzusetzen. Jeder kann und soll auf seine Art und Weise dazu beitragen.

„Es ist traurig, dass wir diesen Tag immer noch brauchen und er nach wie vor eine immense Wichtigkeit hat“ so die Landesvorsitzende der KVW Frauen Heidrun Goller. „Denn Gewalt gegen Frauen ist immer noch eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Sie bringt Frauen in Lebensgefahr, gefährdet ihre körperliche und seelische Gesundheit sowie das Wohl ihrer Kinder. Insofern hat sie Folgen für die ganze Gesellschaft und ist trauriger Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen“, mahnt Heidrun Goller. Die Ursachen sind nicht nur auf individueller Ebene, sondern in erster Linie auf struktureller Ebene zu suchen und müssen endlich beseitigt werden. „Erst wenn sich alle Menschen für eine Geschlechtergerechtigkeit proaktiv beteiligen und die Politik die Weichen dafür stellt, können Frauen und Mädchen gewaltfrei leben“, hoffen die Frauen im KVW.

Sie rufen am 25. November 2024 zu einer landesweiten Aktion auf. In allen KVW Bezirken werden an diesem Tag Teelichter mit der Aufschrift „Ein Licht gegen Gewalt an Frauen“ verteilt. Diese symbolische Geste soll auf die allgegenwärtige Problematik der Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, zum Nachdenken und Hinschauen anregen und Hoffnung zu proaktivem Handeln erzeugen.

„Wir wollen ein Zeichen setzen und daran erinnern, dass es auch in unserer Gesellschaft nach wie vor viele Frauen gibt, die unter den vielen Formen der Gewalt leiden“, erklärt Heidrun Goller, Vorsitzende der KVW Frauen. „Es ist wichtig, dass wir uns solidarisch zeigen und Frauen in schwierigen Situationen nicht alleine lassen.“

Neben der Teelichter-Aktion wird ein Roll-up zum Thementag in den KVW Einrichtungen platziert, um die Sensibilisierung weiter zu fördern. Ziel der Kampagne ist es, mehr Aufmerksamkeit auf die Rechte von Frauen zu lenken und dazu beizutragen, dass Gewalt in jeglicher Form keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft haben sollte.