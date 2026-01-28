Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Laborfonds verzeichnet 2025 Rekordzuwächse
Bei Mitgliedern und Beiträgen

Laborfonds verzeichnet 2025 Rekordzuwächse

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 14:52 Uhr
Bozen – Der Zusatzrentenfonds Laborfonds hat das Jahr 2025 mit deutlichen Zuwächsen bei Mitgliedern, Beiträgen und verwaltetem Vermögen abgeschlossen. Wie bei einer Pressekonferenz am 28. Januar 2026 in Bozen und Trient mitgeteilt wurde, überschritt die Zahl der aktiven Mitglieder erstmals die Marke von 150.000. Gleichzeitig erzielten alle Anlagelinien positive Renditen.

Nach Angaben des Fonds belief sich das verwaltete Vermögen Ende 2025 auf 4,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 450 Millionen Euro beziehungsweise elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Beiträge der Mitglieder stiegen auf über 400 Millionen Euro (+14 Prozent), während mehr als 200 Millionen Euro für Leistungen, Ablösen und Vorauszahlungen ausbezahlt wurden.

Laborfonds

Die Zahl der aktiven Mitglieder erhöhte sich im Jahresvergleich um fast 9.000 auf über 150.000 (+ sechs Prozent). Besonders stark fiel der Zuwachs bei den Neueintritten aus: Rund 13.000 Personen traten 2025 dem Fonds bei, ein Plus von 43 Prozent. Als einen begünstigenden Faktor nannte der Fonds den regionalen Bonus für Neugeborene.

Auch bei den Anlagelinien blickt Laborfonds auf ein positives Jahr zurück. Zum dritten Mal in Folge erzielten alle Anlagelinien eine positive Wertentwicklung. Die Netto-Renditen lagen bei 2,48 Prozent in der Garantierten Linie, 3,85 Prozent in der Vorsichtig-Ethischen, 5,13 Prozent in der Ausgewogenen und 9,92 Prozent in der Dynamischen Linie. Nach Angaben des Fonds konnten die jeweiligen Benchmarks teilweise deutlich übertroffen werden.

Darüber hinaus zahlte Laborfonds im Jahr 2025 rund 2,7 Millionen Euro aus dem Betriebsüberschuss an seine Mitglieder zurück. Der Fonds betonte dabei seinen nicht gewinnorientierten Charakter sowie die im nationalen Vergleich niedrigen Verwaltungskosten.

Präsident Lorenzo Bertoli sprach von einem „äußerst positiven Jahr“ und verwies auf die Verantwortung, die mit dem Vertrauen der Mitglieder einhergehe. Vizepräsident Alfred Ebner kritisierte zugleich jüngste gesetzliche Änderungen, durch die geschlossene Zusatzrentenfonds nicht ausreichend von anderen Marktteilnehmern unterschieden würden.

Für die kommenden Jahre kündigte die Fondsspitze an, den Wachstumskurs fortzusetzen. Ein Schwerpunkt soll auf der Gewinnung junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen. Zudem will sich Laborfonds weiter an Investitionen beteiligen, die neben den Interessen der Mitglieder auch die regionale Wertschöpfung fördern. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Zusammenarbeit mit den Provinzen Bozen und Trient im Rahmen des regionalen Strategiefonds.

