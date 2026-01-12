Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lage im Iran treibt Goldpreis auf Rekordhoch
Preis für eine Feinunze Gold kletterte auf fast 4.600 US-Dollar

Lage im Iran treibt Goldpreis auf Rekordhoch

Montag, 12. Januar 2026 | 07:55 Uhr
Preis für eine Feinunze Gold kletterte auf fast 4.600 US-Dollar
APA/APA/dpa/Uli Deck
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die sich zuspitzende Lage im Iran und zunehmende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank treiben den Goldpreis auf ein Rekordhoch. In der Nacht auf Montag kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) bis auf fast 4.600 US-Dollar (3.915 Euro). Danach sank er, lag aber am frühen Morgen mit 4.578 US-Dollar noch immer eineinhalb Prozent im Plus.

Mit dem Anstieg baut Gold sein Kursplus in diesem Jahr auf sechs Prozent aus. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent deutlich höher. Am Montag verteuerte sich der Preis für eine Unze Silber um viereinhalb Prozent auf 83,45 Dollar und lag damit nur noch knapp unter dem Rekordhoch von Ende 2025.

Lage im Iran als Goldpreis-Treiber

Händler führten den Preisanstieg bei den Edelmetallen primär auf die Situation im Iran zurück. Zudem nannten Experten mit Blick auf den Goldpreis auch wachsende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank als Argument.

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank eskaliert: Jerome Powell hat strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurückgewiesen. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Fed-Chef spricht von Vorwand

Er soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand: “Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird.”

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen, in die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
45
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
42
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 