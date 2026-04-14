Landesräte Galateo und Walcher auf Vinitaly

Von: luk

Verona – Mit zwei Auftritten auf der Vinitaly in Verona rücken Landesräte Luis Walcher und Marco Galateo die Bedeutung des Südtiroler Weinsektors in den Mittelpunkt und setzen dabei auf Innovation, Forschung und den direkten Austausch mit der italienischen Wirtschaftspolitik.

Landesrat Walcher: Innovation im Weinbausektor

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Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher hat der 58. Ausgabe der renommierten Weinmesse Vinitaly in Verona am 13. April einen Besuch abgestattet. Im Mittelpunkt standen dabei aktuelle Herausforderungen und innovative Kooperationen zur Stärkung des Weinbausektors. 90 Südtiroler Kellereien sind heuer auf der Vinitaly vertreten; ein besonderer Blickpunkt war der Gemeinschaftsstand, organisiert vom Konsortium Südtirol Wein und IDM Südtirol.

“Südtirol ist ein Weinland mit besonderen Voraussetzungen: kleine Strukturen, steile Hänge und eine sehr arbeitsintensive Bewirtschaftung bestimmen die tägliche Arbeit unserer Weinbäuerinnen und Weinbauern: Diese Bedingungen sind gleichzeitig ein wesentlicher Faktor für die hohe Qualität unserer Weine”, unterstreicht Landesrat Walcher: “Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Südtirols Weinsektor weiter zu stärken, durch Forschung, Innovation und praxisnahe Unterstützung, wie sie etwa das Versuchszentrum Laimburg leistet. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Regionen kann dabei wichtige Impulse setzen.”

Im Zuge seines Besuchs nahm Landesrat Walcher auch an einer Sitzung der Kommission der Landwirtschaftslandesräte (Commissione Politiche Agricole CPA) teil. “Dabei haben wir vor allem aktuelle Themen und Herausforderungen besprochen, etwa den hohen Treibstoffpreis, der auch für die Weinbauern eine zunehmende Belastung darstellt”, berichtet Landesrat Walcher.

Zudem war Landesrat Walcher mit dem Direktor des Versuchszentrums Laimburg Michael Oberhuber bei der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens: Das Versuchszentrum Laimburg sowie zehn weitere Forschungseinrichtungen aus insgesamt sieben italienischen Regionen wollen in Zukunft im Vitelab Network enger zusammenarbeiten, um die Innovation im Weinbausektor voranzutreiben.

Galateo bei Vinitaly: “Wichtige Plattform für Südtiroler Unternehmen”

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Wirtschaftslandesrat Marco Galateo hat am 14. April die Vinitaly in Verona besucht. Dabei handelt es sich um eine weltweit bedeutende Fachmesse für Weine und Spirituosen, die jährlich auf dem Gelände der Verona Fiere ausgetragen wird. Heuer findet die 58. Ausgabe der Vinitaly statt.

Im Rahmen seines Besuchs traf Galateo Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida zu einem Gespräch. Galateo besuchte zudem einige Stände von Südtiroler Unternehmen und betonte, dass der Weinsektor des Landes Südtirol eine der tragenden Säulen der lokalen Wirtschaft darstellt und zugleich ein weltweit anerkannter Botschafter der Marke Made in Italy ist. “Südtirol stellt ein erfolgreiches Modell dar, das auf Qualität, Innovation und einer starken Verbindung zum Gebiet basiert, unsere Unternehmen erhalten Aufmerksamkeit und Unterstützung, um die weltweiten Herausforderungen zu bewältigen”, unterstrich Galateo.

Der Landesrat betonte außerdem, wie wichtig der direkte Dialog mit Rom ist, um dem Wirtschaftssektor schnell Antworten zu geben, der aktuell mit wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen konfrontiert ist. “Unsere Unternehmen brauchen Stabilität, Instrumente und eine klare Perspektive. Die Vinitaly bestätigt sich damit nicht nur als internationale Plattform, sondern auch als strategischer Ort des Austauschs, bei dem sich Südtirol präsentiert”, betonte Galateo abschließend.