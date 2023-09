„Learn – create – innovate“ lautet das Motto des WIFI

Bozen – Das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, bietet Weiterbildung für die Südtiroler Wirtschaft -kompetent, praxisnah, zukunftsorientiert. Das Programm Herbst/Winter 2023 umfasst ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die fit für künftige Herausforderungen machen. Diverse Weiterbildungen im Rahmen nationaler Initiativen sind für Südtiroler Unternehmen kostenlos.

In unserer schnelllebigen Welt ist es wichtig sich laufend weiterzubilden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die vielen Veränderungen führen zu neuem Kompetenzbedarf bei Mitarbeiter/innen und Führenden. Das WIFI unterstützt deshalb die Südtiroler Betriebe mit einem breiten Spektrum an professioneller, praxisorientierter Weiterbildung in ihrer Entwicklung. „Kontinuierliche Weiterbildung ist wesentlich für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, sie steigert die Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitgeberattraktivität“, unterstreicht WIFI-Direktorin Christine Platzer.

Neue Themen – neue Angebote

Das Weiterbildungsangebot des WIFI wird kontinuierlich an Trends und Entwicklungen der Südtiroler Wirtschaft angepasst. Neben bewährten Veranstaltungen gibt es deshalb viele neue, aktuelle Themen: Schwierige Führungssituationen meistern, ChatGPT – Potenziale für Unternehmen, My Online-Reputation, Privacy & Marketing, Steuern sparen, agile Arbeitsmethoden, moderne Managementassistenz, Überzeugend argumentieren, Motiviert sein und motiviert bleiben u. v. m.

Es wird ein Praxislehrgang für junge Führungskräfte und das bewährte Intervalltraining „Spitze im Verkauf“ organisiert. Im Februar startet der 1. Lehrgang Innovation – digital & green. Diverse kostenlose Exportseminare unterstützen bei der erfolgreichen Abwicklung internationaler Geschäfte. Im Rahmen der Initiative Talent Management wird das Thema Recruiting beleuchtet und es werden relevante arbeitsrechtliche Themen wie z. B. Fringe Benefits aufgegriffen. Damit Frauen in der Wirtschaft gestärkt werden, organisiert das WIFI im Herbst spezielle Verhandlungstrainings.

Digitale Transformation

Die Digitalisierung bleibt eine der großen Herausforderungen, deshalb wird im neuen Programm für den Herbst/Winter 2023 ein Fokus daraufgelegt. Im Oktober startet die neue Webinarreihe „Eccellenze in digitale“ in Zusammenarbeit mit Unioncamere und Google.org. Zudem gibt es eine weitere Auflage der nationalen Initiative „PID – Digitales Unternehmen“, welche kostenlose Weiterbildung zu digitalen Themen ermöglicht.

WIFI – Newsletter: Immer up to date!

Das Weiterbildungsangebot wird online laufend mit neuen Veranstaltungen zu aktuellen Themen ergänzt. Interessierten bietet das WIFI die Möglichkeit, sich zu einem personalisierbaren E-Newsletter anzumelden oder einen umweltfreundlichen Print-Newsletter zu abonnieren und so stets über Neuheiten informiert zu werden.