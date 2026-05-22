Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Legendäre “Ente” kommt als E-Auto zurück
Die Ente ist Kult

Legendäre “Ente” kommt als E-Auto zurück

Freitag, 22. Mai 2026 | 12:49 Uhr
Die Ente ist Kult
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die legendäre “Ente” kommt als Elektroauto zurück – und sie soll weniger als 15.000 Euro kosten. Der französische Hersteller Citroën, der inzwischen zur Stellantis-Gruppe gehört, gab bei einer Investorenkonferenz in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan am Donnerstag Details zu dem neuen 2CV bekannt. “Citroën ist zurück. Es ist eine Rückkehr in die Zukunft”, sagte Citroën-Chef Xavier Chardon.

Die neue “Ente” werde “zu 100 Prozent elektrisch” sein und solle vollständig in Europa gebaut werden, fügte er hinzu. Sie werde ein “echtes Volksauto sein, gemacht für den Alltag”. 1948 habe der 2CV “Millionen von Menschen die Freiheit der Mobilität geschenkt, und 80 Jahre später wird der neue 2CV die Elektromobilität demokratisieren”, sagte Chardon.

Karrosserie erinnert an Originalfahrzeug

Analysten und Journalisten konnten bereits einen Blick auf die Karosserie werfen, die das Design des Originals nachahmt: eine gewölbte, geriffelte Motorhaube, ein Heck mit Fenster und Kofferraum in Schräglage, leicht hervorstehende Scheinwerfer. Die Türgriffe und Stoßstangen ähneln demnach auch der Originalversion, müssen aber möglicherweise noch an die Sicherheitsnormen angepasst werden. Der Öffentlichkeit wird die Elektro-Ente auf der Pariser Automesse im Oktober vorgestellt.

Der Name 2CV ging ursprünglich auf die entsprechende Steuerklasse in Frankreich zurück, wurde aber umgedeutet als “deux chevaux” (zwei Pferdestärken = PS). Tatsächlich hatten die ersten Modelle eine Motorleistung von neun PS.

Citroën hatte den Wagen am 7. Oktober 1948 mit großem Aufsehen auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Ursprünglich gab es die “Ente” nur in grau, später war sie in vielen Farben und mit höherer Motorleistung erhältlich. Die letzten 2CV liefen 1990 in Portugal vom Band. Hintergrund für das Aus waren verschärfte EU-Emissionsnormen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
76
In Südtirol droht Wasserknappheit
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
66
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
55
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Kommentare
36
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 