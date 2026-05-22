Legendäre “Ente” kommt als E-Auto zurück

Von: APA/AFP

Die legendäre “Ente” kommt als Elektroauto zurück – und sie soll weniger als 15.000 Euro kosten. Der französische Hersteller Citroën, der inzwischen zur Stellantis-Gruppe gehört, gab bei einer Investorenkonferenz in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan am Donnerstag Details zu dem neuen 2CV bekannt. “Citroën ist zurück. Es ist eine Rückkehr in die Zukunft”, sagte Citroën-Chef Xavier Chardon.

Die neue “Ente” werde “zu 100 Prozent elektrisch” sein und solle vollständig in Europa gebaut werden, fügte er hinzu. Sie werde ein “echtes Volksauto sein, gemacht für den Alltag”. 1948 habe der 2CV “Millionen von Menschen die Freiheit der Mobilität geschenkt, und 80 Jahre später wird der neue 2CV die Elektromobilität demokratisieren”, sagte Chardon.

Karrosserie erinnert an Originalfahrzeug

Analysten und Journalisten konnten bereits einen Blick auf die Karosserie werfen, die das Design des Originals nachahmt: eine gewölbte, geriffelte Motorhaube, ein Heck mit Fenster und Kofferraum in Schräglage, leicht hervorstehende Scheinwerfer. Die Türgriffe und Stoßstangen ähneln demnach auch der Originalversion, müssen aber möglicherweise noch an die Sicherheitsnormen angepasst werden. Der Öffentlichkeit wird die Elektro-Ente auf der Pariser Automesse im Oktober vorgestellt.

Der Name 2CV ging ursprünglich auf die entsprechende Steuerklasse in Frankreich zurück, wurde aber umgedeutet als “deux chevaux” (zwei Pferdestärken = PS). Tatsächlich hatten die ersten Modelle eine Motorleistung von neun PS.

Citroën hatte den Wagen am 7. Oktober 1948 mit großem Aufsehen auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Ursprünglich gab es die “Ente” nur in grau, später war sie in vielen Farben und mit höherer Motorleistung erhältlich. Die letzten 2CV liefen 1990 in Portugal vom Band. Hintergrund für das Aus waren verschärfte EU-Emissionsnormen.