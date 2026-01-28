Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lehrgang für Verwaltungsrätinnen: Anmeldung zur Ziehung am 4. Februar
Fortbildungskurs in Kooperation mit dem WIFI der Handelskammer Bozen

Lehrgang für Verwaltungsrätinnen: Anmeldung zur Ziehung am 4. Februar

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 11:06 Uhr
Bozen – Die Weiterbildungsveranstaltung richtet sich an Frauen, die Mitglied eines Verwaltungsrates werden möchten, sowie an Frauen, die bereits diese Position innehaben und ihre Kompetenzen erweitern wollen. Der Lehrgang umfasst zehn Module (insgesamt 40 Stunden) im Zeitraum von März bis Mai 2026. Wer einen Platz erhalten möchte, muss sich am 4. Februar von 9.00 bis 17.00 Uhr zur Online-Ziehung anmelden.

Die Inhalte reichen von rechtlichen Voraussetzungen und Haftungsfragen eines Verwaltungsrats sowie betriebswirtschaftlichen Grundlagen über Bilanzanalyse bis hin zu Sitzungsmanagement und Selbstmarketing. Dazu kommt ein selbstorganisiertes Mentoring-Programm. Nähere Informationen zum Programm sind auf der WIFI-Webseite abrufbar.

Zu den Voraussetzungen, um sich für den Lehrgang anmelden zu können, zählen ein mindestens dreijähriges Hochschulstudium mit dreijähriger Berufserfahrung, eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Unternehmerin, Selbstständige oder Geschäftsführerin oder bereits Erfahrung als Mitglied eines Verwaltungsrates oder Vorstandes (ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeschlossen) sowie ein Wohnsitz in Südtirol.

Onlineanmeldung und digitale Ziehung der Teilnehmerinnen

Da das Interesse an einer Teilnahme in den vergangenen Jahren sehr groß und der Lehrgang immer innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war, erfolgt die Vergabe der Kursplätze mittels einer digitalen Ziehung. Interessierte melden sich im ersten Schritt zur Ziehung an und erhalten eine Anmeldenummer. Die 20 Teilnehmerinnen des Lehrgangs werden dann im zweiten Schritt unter Aufsicht des Beauftragten des Verantwortlichen für den Konsumentenschutz und des öffentlichen Glaubens der Handelskammer Bozen unter den Anmeldenummern ermittelt.

Die Online-Anmeldung zur digitalen Ziehung erfolgt ausschließlich am Mittwoch, 4. Februar 2026 von 9.00 bis 17.00 Uhr, auf der WIFI-Homepage unter diesem Link.

