Leistbarer Wohnraum als Schlüssel gegen Abwanderung und Fachkräftemangel

Von: mk

Bozen – Der lvh.apa ist überzeugt: Südtirol setzt mit der Wohnreform 2025 wichtige Impulse für mehr leistbaren Wohnraum. Neben der sozialen Dimension hat die Reform auch eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung: Sie kann dazu beitragen, die Abwanderung junger Menschen einzudämmen und qualifizierte Fachkräfte dauerhaft im Land zu halten.

Gerade für Handwerksbetriebe und kleine Unternehmen ist leistbarer Wohnraum längst zu einem entscheidenden Standortfaktor geworden. „Nur wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Südtirol eine Wohnung finden, die sie sich leisten können, bleiben sie dem Betrieb und dem Land erhalten“, lautet die zentrale Botschaft des lvh-Präsidenten Martin Haller.

Die Wohnreform 2025 setzt hier an: Mit der Förderung des gemeinnützigen Mietwohnungsbaus, der klaren Zweckbindung neuer Wohnbauflächen für Ansässige sowie attraktiven Zuschüssen für Neubau und Sanierung soll gezielt Wohnraum für dauerhaft in Südtirol lebende Menschen geschaffen werden. Davon profitieren nicht nur Familien, sondern insbesondere auch junge Fachkräfte, Lehrlinge und Rückkehrerinnen und Rückkehrer.

Für das Südtiroler Handwerk bedeutet das, doppelte Chancen: Einerseits entstehen durch Neubau- und Sanierungsprojekte zusätzliche Aufträge für lokale Betriebe. Andererseits verbessert sich langfristig die Situation am Arbeitsmarkt. „Wohnraum ist heute genauso wichtig wie Lohn und Arbeitsplatzqualität. Wenn wir wollen, dass junge Menschen nach der Ausbildung im Land bleiben, müssen wir ihnen auch eine Perspektive zum Wohnen bieten“, unterstreicht Haller.

Die Reform kann damit ein wirksames Instrument gegen die zunehmende Abwanderung sein. Hohe Wohnkosten zählen seit Jahren zu den Hauptgründen, warum junge Menschen Südtirol verlassen oder gar nicht erst zurückkehren. Leistbarer Wohnraum stärkt hingegen die Bindung an den Standort und sorgt für Stabilität in Betrieben und Gemeinden.

Entscheidend wird nun die rasche und praxisnahe Umsetzung der Reform sein. „Die Maßnahmen müssen dort ankommen, wo sie gebraucht werden – bei den Menschen und bei den Betrieben“, so der Appell von lvh-Direktor Walter Pöhl. Nur so kann die Wohnreform 2025 ihre volle Wirkung entfalten: als soziale Maßnahme, als wirtschaftlicher Impuls und als Investition in die Zukunft Südtirols.