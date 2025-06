Lennys Reise ins Ungewisse: Theaterstück der WFO „Franz Kafka“

Von: Ivd

Meran – Letzten Dienstag kam es in der Aula Magna der WFO „Franz Kafka“ Meran zu einer Aufführung des selbstgeschriebenen Theaterstücks „Lennys Reise ins Ungewisse“ der Klasse 2B vor zwei Klassen der Grundschule Franz Tappeiner.

Die Klasse 2B der WFO „Franz Kafka“ Meran hat sich im April dazu entschieden, selbst ein Theaterstück im Rahmen des Deutschunterrichts mit ihrer Lehrkraft Philipp Egger zu schreiben. Entstanden ist diese Idee durch die Zusammenarbeit mit der Grundschule Franz Tappeiner, vor allem durch die Lehrerin Christine Staffler. Den beiden Lehrpersonen war es ein Anliegen, den Grundschüler eine Zusammenarbeit mit Schüler einer Oberschule zu ermöglichen. Die Schüler der Klasse 2B brachten zahlreiche Ideen ein, entwickelten das Drehbuch in Gruppen, gestalteten Requisiten und Bühnenbild eigenständig und arbeiteten an ihrer schauspielerischen Darbietung.

Im Stück geht es um ein Glühwürmchen namens Lenny, das gerne zu den Sternen reisen möchte. Dabei durchläuft Lenny mehrere Stationen, trifft unterschiedliche Figuren, und in jeder Szene werden verschiedene Themen aufgegriffen. So begegnet er etwa Fledermäusen, die ihn über Umweltverschmutzung aufklären, anderen Glühwürmchen, die ihm zunächst feindlich gesinnt sind, mehreren sprechenden Tieren, die ihm Weisheiten vermitteln, sowie dem König des Waldes, Hellmut, der von seiner dunklen Seite Dunkelmut beherrscht wird und Lenny zu seinem Diener machen möchte. Am Ende kommt Lenny den Sternen ein Stück näher, doch er erkennt, dass es vor allem die Erfahrungen seiner Reise sind, die ihn haben wachsen lassen. Gestärkt durch das Erlebte kehrt er zu seiner Familie und seinen Freunden zurück und einige von ihnen verspüren nun selbst den Mut, inspiriert durch Lenny, eigene Abenteuer zu wagen.