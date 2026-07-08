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Die Nachfrage nach Levi`s Jeans ist ungebrochen

Levi Strauss hebt nach starkem Quartal Jahresziele an

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 23:33 Uhr
Die Nachfrage nach Levi`s Jeans ist ungebrochen
APA/APA/AFP/JOEL SAGET
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Von: APA/Reuters

Levi Strauss hat nach einem überraschend starken Quartal seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der US-Jeanshersteller rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit einem Umsatzwachstum von 7,0 bis 7,5 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor war ein Plus von 5,5 bis 6,5 Prozent erwartet worden. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 bis 1,52 Dollar (1,28 bis 1,33 Euro) nach oben korrigiert.

Im abgelaufenen zweiten Quartal stiegen die Erlöse um acht Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Analystenschätzungen von 1,52 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn lag mit 28 Cent je Aktie ebenfalls über den Erwartungen von 24 Cent. Trotz der angehobenen Ziele gaben die Aktien des Unternehmens aus San Francisco im nachbörslichen Handel um rund fünf Prozent nach. Bis dahin hatten die Papiere im Jahresverlauf um 17,5 Prozent zugelegt.

Anhaltend hohe Nachfrage nach weiten Jeans und Freizeitkleidung

Levi Strauss profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach weiten Jeans und Freizeitkleidung, insbesondere bei jüngeren Käufern. Zudem zahlt sich der Ausbau des Direktvertriebs an Endkunden aus. Konzernchefin Michelle Gass erklärte, die Entwicklung zu einer Lifestyle-Marke mit Fokus auf das Direktkundengeschäft führe zu schnellerem Wachstum und höherer Profitabilität. Damit trotzt Levi Strauss der allgemeinen Zurückhaltung der Verbraucher, die Konkurrenten wie Gap und American Eagle Outfitters zuletzt zu spüren bekamen.

Im wichtigsten Markt, Nord- und Südamerika, kletterten die Verkäufe im abgelaufenen Quartal um neun Prozent. In Europa verzeichnete der Konzern ein Plus von vier Prozent, während die Erlöse in Asien um zehn Prozent anzogen. Um mögliche Belastungen durch Zölle abzufedern, verlagert das 1853 gegründete Unternehmen darüber hinaus seine Produktion zunehmend aus Ländern wie China, Bangladesch und Kambodscha in andere Regionen.

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