Lichtblicke im Dunkel der Seele

Vortrag in Neustift

Von: luk

Neustift – Unter dem Titel „Depression – Dunkle Schatten auf der Seele“ lud die KVW-Ortsgruppe Neustift in Kooperation mit dem Verein Lichtung – Verein zur Förderung der psychischen Gesundheit VFG – am Mittwochabend zu einem besonderen Vortragsabend ins Gemeinschaftshaus Neustift ein. Rund 40 Besucher folgten der Einladung, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das viele betrifft, aber noch immer mit Stigma behaftet ist.

Der renommierte Psychiater und Primar der Psychiatrie in Brixen, Dr. Roger Pycha, war Hauptreferent des Abends. In seinem Vortrag klärte er fundiert und zugleich einfühlsam über Ursachen, Auslöser, Erscheinungsformen und Behandlungsmöglichkeiten der Depression auf. Besonders bewegend: Ein Betroffener schilderte seine persönliche Geschichte – authentisch, ermutigend und voller Hoffnung. Er berichtete davon, wie er den Weg aus der Dunkelheit gefunden hat und was ihm heute hilft, im Alltag stabil zu bleiben.

Nach der Begrüßung durch die Bildungsverantwortliche der KVW Bildung in Brixen, Silvia Rabensteiner, übernahm Dr. Pycha das Wort – und führte durch einen Abend, der zum Hinhören, Mitdenken und Mitfühlen einlud. Die Teilnehmenden zeigten sich sichtlich berührt von der Offenheit, mit der über das sensible Thema gesprochen wurde. Der Abend bot nicht nur fachliche Einblicke, sondern auch Raum für Empathie, Fragen und Austausch.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde außerdem das Buch „Viel mehr als Traurigkeit – Depression“ von Dr. Pycha vorgestellt, das die Inhalte des Abends vertieft und praxisnahe Wege im Umgang mit der Erkrankung aufzeigt.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der KVW-Ortsgruppe Neustift, vertreten durch die Vorsitzende Paula Lamprecht, in Kooperation mit dem Verein Lichtung, vertreten durch Monika Gasser.

Mit dieser Veranstaltung setzten die Organisatoren ein wichtiges Zeichen für Aufklärung, Enttabuisierung und Mitgefühl – und erinnerten eindrucksvoll daran, dass eine Depression eine behandelbare Erkrankung ist, die jede und jeden treffen kann.