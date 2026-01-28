LKA Oberösterreich warnt vor Betrugsmasche mit SMS-Link

Von: apa

Das Landeskriminalamt (LKA) Oberösterreich warnt vor einer derzeit gängigen Betrugsmasche mit via SMS verschickten Links. Den Empfängern wird vorgetäuscht, dass sofort Daten zu aktualisieren seien, sonst würden verschiedene Dienste wie Online-Banking, FinanzOnline oder E-Card nicht mehr funktionieren. Binnen zwei Wochen sei allein in Oberösterreich damit ein Schaden von 800.000 Euro angerichtet worden, so die Polizei.

Aktuell würden Betrüger wahllos derartige SMS verschicken. Die Kriminalisten warnen daher: “Klicken Sie nicht auf den Link. Es handelt sich um Betrug. Banken, Finanzamt und Gebietskörperschaften verschicken keine derartigen SMS.” Sollte man dennoch auf den Link reagiert haben und angerufen werden, so lautet der dringende Ratschlag, das Gespräch sofort zu beenden und keinesfalls Geschichten zu glauben, wie dass es auffällige Abbuchungsversuche auf dem Konto gegeben habe. Im Zweifelsfall soll man mit der Hausbank auf dem gewohnten Kanal Kontakt aufnehmen.