lvh-Ortsversammlung Vintl und Mühlbach

Von: Ivd

Vintl – Wenn Handwerk auf Gemeinde trifft, entstehen keine großen Schlagzeilen – sondern tragfähige Lösungen. Genau in diesem Geist stand die lvh-Ortsversammlung der Ortsgruppen Vintl und Mühlbach, die kürzlich im Hotel Lodenwirt in Vintl stattfand.

Den Auftakt zur lvh-Ortsversammlung machte Julian Kreithner, Ortsobmann von Vintl, der die Mitglieder, Vertreter der Gemeinde, des lvh sowie Sponsoren willkommen hieß. In seinem Rückblick auf das Jahr 2025 zeichnete er das Bild einer engagierten Ortsgruppe, die sich aktiv an lvh-Veranstaltungen, Delegiertenversammlungen und Online-Treffen beteiligt hat. Der Wille, die Jugend für das Handwerk zu begeistern, bleibt ein klar formulierter Schwerpunkt. Auch ganz konkrete Anliegen wurden angesprochen, etwa der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten des gemeindeeigenen Bauhofs, um den Arbeitsalltag der Betriebe besser zu unterstützen.

Egon Lanthaler, Ortsobmann von Mühlbach, unterstrich die gute Zusammenarbeit der beiden Ortsgruppen und dankte für die Organisation der gemeinsamen Versammlung – ein Zeichen dafür, dass Nähe und Kooperation im Handwerk keine leeren Begriffe sind.

Ein besonderer Punkt des Abends war der Bezirksbericht. Der Bezirksobmann konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen und wurde vom Vizebezirksobmann Josef Lamprecht vertreten. Lamprecht nutzte die Gelegenheit, um über aktuelle Entwicklungen im Bezirk zu informieren und sich bei den Ortsgruppen für die verlässliche Zusammenarbeit zu bedanken – ein Auftritt, der Kontinuität auch in Abwesenheit zeigte.

Fachliche Impulse setzte anschließend Markus Aschbacher, Bezirksbüroleiter des lvh, mit einem Referat zu Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Der Vortrag traf den Nerv vieler Betriebe, die sich im Dickicht von Beiträgen, Anträgen und Voraussetzungen zurechtfinden müssen. Die Botschaft war klar: Unterstützung ist da – man muss sie nur richtig nutzen.

Ein stiller Moment folgte mit einer gemeinsamen Gedenkminute für verstorbene Handwerkskollegen. Ein Innehalten, das zeigte, dass Gemeinschaft im Handwerk auch Verantwortung und Erinnerung bedeutet.

Den Abschluss bildete ein Pizzaessen im Hotel Lodenwirt, gesponsert von der Raiffeisenkasse Vintl. Gespräche, Nachfragen und persönlicher Austausch setzten fort, was den Abend prägte: Handwerk als lebendiges Netzwerk – verankert im Alltag, offen für die Zukunft.