Mangelhafte Schichtpläne: Starbucks zahlt 38,9 Mio. Dollar
Starbucks muss mehr als 15.000 Beschäftigte entschädigen

Mangelhafte Schichtpläne: Starbucks zahlt 38,9 Mio. Dollar

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 08:42 Uhr
Starbucks muss mehr als 15.000 Beschäftigte entschädigen
APA/APA (AFP/GETTY)/JUSTIN SULLIVAN
Von: APA/Reuters

Die Kaffeehauskette Starbucks zahlt wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht von New York 38,9 Millionen Dollar (33,63 Mio. Euro). Das teilte das Büro von Bürgermeister Eric Adams am Montag mit. Dem Vergleich ging eine dreijährige Untersuchung voraus. Starbucks wurde etwa vorgeworfen, mehr als eine halbe Million Mal versäumt zu haben, Mitarbeitern regelmäßige Dienstpläne zur Verfügung zu stellen und geplante Arbeitsstunden ohne schriftliche Zustimmung gekürzt zu haben.

Von der Summe sollen 35,5 Millionen Dollar an mehr als 15.000 Beschäftigte gehen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen für jede zwischen Juli 2021 und Juli 2024 geleistete Arbeitswoche 50 Dollar erhalten.

Starbucks erklärte, man unterstütze zwar den Grundgedanken des Gesetzes, die Einhaltung sei jedoch eine Herausforderung. So könne ein Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen, wenn ein Mitarbeiter sich krankmelde und ein anderer gebeten werde, für diese Zeit einzuspringen. Das 2017 in Kraft getretene Gesetz war eines der ersten in den USA, das die als “On-call-Scheduling” bekannte Praxis einschränkte. Dabei rufen Firmen Mitarbeiter kurzfristig zur Arbeit oder sagen Schichten ab. Ähnliche Gesetze gibt es inzwischen auch im Bundesstaat Oregon sowie in Los Angeles, Chicago und San Francisco. Wirtschaftsverbände kritisieren die Regeln als nicht praktikabel und warnen, sie könnten zum Abbau von Arbeitsplätzen führen.

