Martin Schönthaler erhält Doktorwürde „sub auspiciis“

Innsbruck – Der Pharmazeut Martin Schönthaler wurde vergangenen Samstag an der Universität Innsbruck promoviert. Für seine außergewöhnlichen akademischen Leistungen hat er die Doktorwürde „Sub auspiciis Praesidentis Rei Publicae“ verliehen bekommen. Die Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten ist die höchstmögliche Auszeichnung für im Studium erbrachte Leistungen in Österreich.

Im Rahmen der Sponsionen wurde der Pharmazeut Martin Schönthaler am Samstag in Innsbruck promoviert. Hervorragende Studienleistungen wie seine werden in Österreich seit 1952 mit einer „Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae“ (Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten), abgekürzt auch „Sub-auspiciis-Promotion“, ausgezeichnet.

Diese Form der Promotion ist die höchstmögliche Auszeichnung von im Studium erbrachten Leistungen in Österreich. Entsprechend streng sind auch die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Sub-auspiciis-Promotion: Die Klassen der Oberstufe einer höheren Schule müssen mit Auszeichnung absolviert werden, ebenso die Matura und die einschlägigen Studien. Zudem müssen die Dissertation und sämtliche Rigorosen bzw. die Abschlussprüfung mit der Note „Sehr gut“ bewertet werden. Sichtbares Zeichen für diese besondere Form der Promotion ist ein Ehrenring, den die Promovierenden erhalten.

Seit dem vergangenen Jahr findet die Verleihung des Ehrenrings durch den Bundespräsidenten nicht mehr an den jeweiligen Universitäten statt, sondern einmal im Jahr als gemeinsame Zeremonie für alle Ausgezeichneten in der Hofburg in Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Martin Schönthaler den Ehrenring am 17. März 2025 in der Hofburg in Wien überreichen.

Der gebürtige Südtiroler Martin Schönthaler hat im vergangenen Jahr das Doktoratsstudium Pharmazeutische Wissenschaften mit Bestnote an der Universität Innsbruck abgeschlossen, das er sich durch Stipendien und vor allem durch Berufstätigkeit finanzierte. So erwarb er während des Doktoratsstudiums die Approbation als Apotheker in München und war Lehrender an der Universität Innsbruck und am Management Center Innsbruck (MCI). Seit 2022 arbeitet er zudem in Vollzeit bei der Sandoz GmbH Kundl als Associate Manager Regulatory Affairs.