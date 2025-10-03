Mayr-Nusser-Gedenktag am heutigen 3. Oktober

Von: luk

Ritten – Am heutigen 3. Oktober wird in der Diözese Bozen-Brixen das liturgische Gedenken an den seligen Josef Mayr-Nusser begangen. Bis 2017 waren die Gebeine von Mayr-Nusser in der Kirche von Lichtenstern bestattet. Der Präsident des Vereins Haus der Familie Heiner Oberrauch lud heute Früh engagierte Menschen aus Südtirols Soziallandschaft zu einer Gedenkviertelstunde unter dem Motto „ZuFrieden finden – Frieden und Zufriedenheit“ in die Waldkirche von Lichtenstern ein.

Josef Mayr-Nusser war mutig, solidarisch und sozial. Achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – in einer Zeit von Unsicherheit, Beschleunigung und gesellschaftlicher Polarisierung – gewinnt die Frage nach Frieden und Zufriedenheit zunehmend an Bedeutung. „Frieden zu finden ist nicht selbstverständlich“, so Heiner Oberrauch. „Er bedeutet nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern die Fähigkeit, inmitten von Schwierigkeiten Halt zu finden. Zufriedenheit entsteht aus Dankbarkeit, Vertrauen und Hoffnung.“

Beim anschließenden Frühstück im Haus der Familie diskutierten die Teilnehmenden, wie Zufriedenheit im Alltag wachsen kann – in Familien, im Beruf, in der Gesellschaft. Sie waren sich einig: Frieden beginnt im Kleinen, in der eigenen Haltung, und kann so Schritt für Schritt die Welt verändern.