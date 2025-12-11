Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > McDonald’s zieht nach Kritik Werbespot zu Weihnachten zurück
Der US-Fastfood-Riese hat es bei der KI übertrieben

McDonald’s zieht nach Kritik Werbespot zu Weihnachten zurück

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 13:58 Uhr
Der US-Fastfood-Riese hat es bei der KI übertrieben
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Das amerikanische Fastfoodunternehmen McDonald’s hat einen mit KI hergestellten Reklamespot nach heftiger internationaler Kritik vom Netz geholt. Der Spot erweckt den Eindruck, dass er in Amsterdam gedreht wurde. Doch in Wahrheit war er mit KI am Computer hergestellt worden. Im Internet hagelte es negative Reaktionen über den “KI-Mist”. Das Unternehmen sprach nun von einer “Lernerfahrung”.

Der Weihnachts-Spot sollte eigentlich komisch sein. Zu verschiedenen Szenen wird gesungen: “Es ist die schrecklichste Zeit des Jahres” (It’s the most terrible time of the year), eine Anspielung auf den Weihnachtssong “It’s the most wonderful time of the year”. Die Botschaft sollte sein: Das Chaos kann man nur bei McDonald’s überstehen.

“Klischees” und “gruselig”

Dazu sieht man etwa einen Mann, der mit einem riesigen Weihnachtsbaum über eine spiegelglatte Grachtenbrücke radelt. Ein Schlittschuhläufer rutscht aus. Eine Frau wird Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift. Der Weihnachtsmann steckt mit Pferdeschlitten im Stau.

Doch das kam gar nicht an. Niederländer lästerten im Internet über “Klischees” und deutlich fabrizierte Fotos. Auch international hagelte es negative Kommentare in den sozialen Medien über den Einsatz von KI. Der Spot sei “gruselig”, “schlecht montiert” und “unlogisch”. Bemängelt wurde auch, dass das Unternehmen kein Geld für echte Schauspieler und Kameraleute ausgegeben habe.

McDonald’s Niederlande nahm den Spot vom Netz und sprach von einer “wichtigen Lernerfahrung” beim Einsatz von KI. Ein Unternehmenssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur: Der Spot sollte “die stressigen Momente während der Feiertage in den Niederlanden zeigen”. Nach den vielen negativen Kommentaren “stellen wir jedoch fest, dass diese Zeit für viele Gäste “die schönste Zeit des Jahres” ist”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
202
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
73
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
51
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
30
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 