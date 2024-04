Mehr Geld für Angestellte der großen Handelsketten

Bozen – Nun gibt es auch für die Angestellten der großen Handelsketten wie Despar und Obi mehr Geld. Der Handelsverband Federdistribuzione hat einem neuen nationalen Kollektivvertrag zugestimmt. Filcams/Cgil, Fisascat/Cil, Uiltucs und Asgb zeigen sich sehr zufrieden mit der Unterzeichnung des nationalen Kollektivvertrags. “Nach dem Scheitern der Verhandlungen und dem Streik vom 30. März diesen Jahres”, betonen die Sekretäre Antonella Costanzo, Hansjörg Adami, Stefano Picchetti, Alex Piras, “war es möglich, eine Richtungsänderung seitens der Federdistribuzione zu erreichen, um den rechtlichen und normativen Rahmen eines der am meisten angewandten Verträge in Italien zu aktualisieren.”

Zu den Neuerungen gehören die Einrichtung eines ständigen Ausschusses für Chancengleichheit, 90 Tage Urlaub für Frauen, die Opfer geschlechterspezifischer Gewalt geworden sind, zusätzliche Gesundheitsfürsorge und Elternurlaub. “Natürlich”, so die Gewerkschaften weiter, “gibt es auch Lohnerhöhungen. Was die Einmalzahlung betrifft, so wird sie zweimal ausbezahlt, einmal im Juli dieses Jahres und ein weiteres Mal im Juli 2025. Sie liegt zwischen 138 und 303 Euro. Die Gehaltserhöhungen werden in sechs Tranchen ausgezahlt, die insgesamt zwischen 166 EUR und 416 EUR ausmachen”.

Für befristete Arbeitsverhältnisse sieht der Vertrag vor, dass sie 24 Monate nicht überschreiten dürfen, während für Teilzeitbeschäftigung eine Erhöhung auf mindestens 20 Stunden und eine Erhöhung der jährlichen Elastizitätsklausel von 120 Euro auf 155 Euro vorgesehen ist.

„Wir hoffen”, betonen sie Costanzo, Adami, Picchetti, Piras, “dass wir auf der Grundlage dieser wichtigen Vereinbarung die territorialen Zusatzverträge in Südtirol aktualisieren können, um sicherzustellen, dass die Löhne und Gehälter in einem Gebiet, in dem die Lebenshaltungskosten stärker steigen als anderswo, an die stark gestiegene Inflation angepasst werden können.“

Wegen der Erneuerung des Kollektivvertrages wird der angekündigte Streik am 2. Mai nicht stattfinden.