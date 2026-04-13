“Meilenstein für Südtirols Tourismus”

Von: mk

Bozen – Mit der gesetzlichen Verankerung von Qualifikationskriterien für private Vermieter von Gästezimmern und Ferienwohnungen setzt das Land Südtirol einen wichtigen Schritt zur weiteren Professionalisierung. südtirol privat, der Verband der Privatvermieter Südtirols begrüßt den Beschluss der Landesregierung als Meilenstein für Qualität, Verlässlichkeit und die Zukunft der Privatzimmervermietung in Südtirol.

Die Südtiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 10. April 2026 neue Kriterien für die berufliche Qualifikation privater Vermieter von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen festgelegt. Ziel ist es, durch klare Standards und praxisnahe Weiterbildung die Qualität in der Privatzimmervermietung als wichtigen Teil des Südtiroler Tourismus weiter zu stärken. Für südtirol privat, den Verband der Privatvermieter Südtirols ist damit ein zentraler Schritt gelungen, für den er sich seit vielen Jahren konsequent eingesetzt hat.

„Die gesetzliche Verankerung des Berufsbildes ist für unsere Kategorie ein großer Meilenstein. Damit gibt es erstmals klare und verbindliche Rahmenbedingungen für die Ausübung der Tätigkeit. Das stärkt die Privatzimmervermietung als qualitätsorientierten Teil des Südtiroler Tourismus enorm“, erklärt südtirol-privat-Präsident Hannes Gasser. „Privatzimmervermietung steht für persönliche Gastfreundschaft, regionale Verankerung und ein authentisches Urlaubserlebnis. Genau das wird mit diesem Beschluss weiter gestärkt. Dafür haben wir uns als Verband seit vielen Jahren intensiv eingesetzt.“

Klare Standards für mehr Qualität

Auf Grundlage des Landesbeschlusses benötigen Privatzimmervermieter künftig entweder eine entsprechende Ausbildung, die berufliche Befähigung gemäß Gastgewerbeordnung oder den erfolgreichen Abschluss eines fachspezifischen Lehrgangs. Das Land Südtirol setzt damit bewusst auf mehr Professionalität in der Privatvermietung und macht eine fundierte Qualifikation zur Voraussetzung für den Einstieg in diesen Bereich. Klare Qualifikationsstandards stärken zudem nicht nur die Vermieter, sondern auch das Vertrauen der Gäste in Qualität, Verlässlichkeit und Gastfreundschaft.

Ausbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit

Um Privatvermieter bei der Umsetzung der neuen Anforderungen gezielt zu unterstützen, startet südtirol privat Ende April einen landesweiten Lehrgang. Dieser umfasst 80 Unterrichtsstunden, wird in deutscher und italienischer Sprache angeboten und vermittelt praxisnahes Wissen für eine erfolgreiche, nachhaltige und gastfreundliche Betriebsführung. Der Lehrgang gliedert sich in sieben Module. Schwerpunkte sind Gastgeberkompetenz und Qualitätsstandards, rechtliche Grundlagen, digitale Vermarktung und Betriebsführung. Die Absolventinnen und Absolventen erhalten das Zertifikat „Geprüfte:r Privatzimmervermieter:in Südtirol“.

„Wer in Qualifizierung investiert, stärkt nicht nur die Servicequalität, sondern positioniert sich auch klarer am Markt und hat so einen Wettbewerbsvorteil“, so Gasser. Gerade Wissen in Bereichen wie Digitalisierung, persönlicher Gästebetreuung und im Umgang mit neuen Reisetrends ist entscheidend, um langfristig erfolgreich zu bleiben – das zeigt auch der internationale Vergleich.“

Qualität sichtbar machen

Ziel des Verbandes ist es, qualifizierte Betriebe künftig auch für Gäste klar erkennbar zu machen – etwa durch ein Qualitätssiegel, das auch auf großen Buchungsplattformen sichtbar wird. Damit soll die professionelle Privatzimmervermietung in Südtirol weiter gestärkt und ihre besondere Qualität noch besser kommuniziert werden.

Der Lehrgang startet im Mai. Das Programm wird diese Woche online gestellt und ist abrufbar unter https://www.vps.bz.it/.

Über südtirol privat

südtirol privat des VPS – Verband der Privatvermieter Südtirols vertritt die Interessen von rund 1.000 Privatvermietern in Südtirol, die bis zu fünf Ferienwohnungen oder acht Zimmer anbieten. Neben der Arbeit als Interessenvertretung bietet südtirol privat seinen Mitgliedsbetrieben ein umfangreiches Serviceangebot rund um Betriebsberatung, Weiterbildung, Vermarktung und digitale Lösungen an.