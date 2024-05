„Mein Beck“ spendet seit zwölf Jahren Brot an die Landestafel

Nals – Am 15. Mai, dem Welttag der Familie, wird weltweit die Bedeutung von Familie gefeiert. In diesem Kontext verweist die Landestafel-Banco Alimentare auf die intensive Zusammenarbeit mit dem Nalser Bäckereibetrieb „Mein Beck“. Als Familienbetrieb spendet Mein Beck seit zwölf Jahren überschüssiges Brot an die Landestafel. Allein im ersten Trimeter (Jänner, Februar, März 2024) waren es 1.114 kg Brot. Das Brot kam im Burggrafenamt, im Passeiertal und im Vinschgau 17 lokalen Hilfsorganisationen 9.500 Menschen zugute und erreichte damit 1.800 Menschen, die mehreren hundert Familien angehören.

Die Partnerschaft zwischen „Mein Beck“ und „Landestafel-Banco Alimentare“ begann am 1. Februar 2012 ganz bescheiden mit fünf gefüllten Brotkisten. Im Lauf der Jahre und mit zunehmendem Betriebswachstum hat sich diese Zusammenarbeit zu einer bedeutenden sozialen Initiative entwickelt. Dabei wird auch ein wertvoller Beitrag zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung geleistet. Manfred Öggl, der Inhaber von „Mein Beck“, erklärt seine Entscheidung: “Die Zusammenarbeit mit der Landestafel-Banco Alimentare war und ist für uns eine Herzensangelegenheit. Als Unternehmen tragen wir große soziale Verantwortung. Unser Brot ist qualitativ hochwertig und hält mehrere Tage.” Das mache das Spenden noch leichter und sinnvoll.

Die Resonanz im Betrieb sei durchwegs positiv, erklärt Manfred Öggl: „Die mehr als 200 Mein-Beck-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fühlen sich gerne einer großen Unternehmens-Familie zugehörig, die sich aktiv für soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit einsetzt.“ Alle im Mein-Beck-Team seien bemüht beizutragen und begeistert davon, dass die Bäckerei täglich überschüssiges Brot spendet, erklärt der Betriebsinhaber. „Sie wissen, dass wir damit im Leben von Menschen in Not einen echten Unterschied machen können.“

Lebensmittelverschwendung spielt für „Mein Beck“ eine wichtige Rolle. „Wir wollen mit Ressourcen angemessen umgehen und mit unserer täglichen Brotspende den ökologischen Fußabdruck reduzieren.“ Um das zu erreichen, hat „Mein Beck“ unter anderem genaue Mengenplanungen eingeführt. „Wir rechnen täglich mit einer bestimmten Menge an Retourware.“ Diese werde einerseits zu Knödelbrot oder Bröseln weiterverarbeitet und andererseits an gemeinnützige Organisationen wie die Landestafel weitergegeben. Pro Woche spendet Mein Beck rund 90 kg Brot an die Landestafel. Freiwillige der Hilfsorganisation holen das Brot täglich ab und verteilen es noch am selben Tag oder am Tag darauf an 17 karitative Vereine im Burggrafenamt, Passiertal und Vinschgau. Im Lauf eines Jahres erreicht das Brot über diese Hilfsorganisationen rund 1.800 bedürftige Menschen im Westen des Landes.

Giovanni Vultaggio, Direktor der Landestafel-Banco Alimentare, dankt Mein Beck für die Beständigkeit: „Brot zählt zu den Grundnahrungsmitteln“, erklärt er. „Nicht alle haben ihr täglich Brot. Von den uns angeschlossenen Organisationen hören wir bereits seit geraumer Zeit, dass ein immer größerer Personenkreis auf Lebensmittelspenden angewiesen ist.“ Die kontinuierliche Spende von hochwertigem Brot helfe, bedürftigen Menschen in Südtirol Lebensmittelsicherheit zu geben. Das verbessere ihre Lebensqualität.

Trotz der guten Zusammenarbeit gibt es auch Herausforderungen, insbesondere bei der Bewältigung der bürokratischen Anforderungen: „Wir brauchen für die Lebensmittelspenden täglich Lieferscheine und Daten, die erstellt und eruiert werden müssen“, sagt Manfred Öggl. Er freut sich aber, dass die Kundschaft das soziale Engagement seiner Bäckerei schätzt: „Immer wieder fragen uns Menschen, was mit dem übrig gebliebenen Brot passiert. Sie sind froh, dass wir es spenden.“

Das Bäckerei-Unternehmen Mein Beck betrachtet sich als Teil der Lösung für gesellschaftliche soziale Probleme und will sein soziales Engagement noch ausbauen. “Wir planen, weitere Filialen in Dörfern und Städten Südtirols zu eröffnen und dort Mein-Beck-Produkte anzubieten, die nicht nur bekömmich sind, sondern die auch nachhaltig produziert werden”, erklärt Manfred Öggl. Mit zusätzlichen Filialen werden Dorfzentren belebt und neue Treffpunkte für die Gemeinschaft geschaffen. Durch Sponsoring werden lokale Vereine unterstützt. Zusätzlich sei mit dem Lieferservice die Brotlieferung auch in abgelegene Gegenden gewährleistet und werden jene Menschen erreicht, die nicht mehr mobil sind.

Der Hauptsitz der Bäckerei „Mein Beck“ befindet sich in Nals mit Filialen in Marling, Naturns, Algund, Meran, Schlanders, Eppan und Leifers und ist in vielen Südtiroler Lebensmittelgeschäften und auf Wochenmärkten vertreten. Im Jänner 2024 hat Mein Beck über Siticibo an die Landestafel-Banco Alimentare 388 kg Brot gespendet, im Februar 363 kg und im März 363 kg. Siticibo ist das Frischwaren-Programm der Landestafel, das überschüssige frische und gekochte Lebensmittel aus dem Einzelhandel und der Gastronomie sammelt und an örtliche Vereine verteilt.