Messe Bozen setzt auf Innovation und Vernetzung

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Die Weiterentwicklung der Messe Bozen, das Veranstaltungsprogramm der kommenden Saison sowie geplante Investitionen standen im Mittelpunkt eines Arbeitstreffens von Landeshauptmann Arno Kompatscher mit der Präsidentin der Messe Bozen Greti Ladurner, Vizepräsident Andrea Cappello und Direktor Thomas Mur.

Die Vertretung der Messe Bozen informierte den Landeshauptmann über die aktuelle Entwicklung und die Schwerpunkte der kommenden Monate. Präsidentin Ladurner unterstrich dabei die Bedeutung des Treffens: “Der Austausch mit dem Landeshauptmann ist für die Messe Bozen ein wichtiger Moment. Gemeinsam gilt es, die Rolle der Messe im Gesamtsystem des Wirtschaftsstandorts Südtirol weiter zu schärfen und sichtbar zu machen.” Als regional verankerte Plattform bringe die Messe Menschen, Ideen und Unternehmen zusammen. “Gerade die persönliche Begegnung, kurze Wege und die Fähigkeit, neue Formate rasch umzusetzen, machen die Messe Bozen zu einer starken Partnerin für Wirtschaft und Innovation. Sie schafft nicht nur Wertschöpfung, sondern fördert auch Zusammenarbeit, Vernetzung und neue Entwicklungen im Land”, betonte Ladurner. Mit einer Auslastung von rund 290 Tagen jährlich sei die Messe Bozen ein bedeutender Treffpunkt für regionale, nationale und internationale Aussteller.

Im Gespräch wurden auch neue Veranstaltungsformate vorgestellt. Geplant ist unter anderem die Fachmesse VIATEC, eine neue B2B-Veranstaltung, die Destinationen, touristische Hotspots und Anbieter innovativer Technologien für die Steuerung von Besucherströmen zusammenbringt.

Landeshauptmann Kompatscher unterstrich die vielfältige Bedeutung der Messe Bozen für das Land: “Die Messe ist weit mehr als ein Ort, an dem Ausstellungen stattfinden. Sie erfüllt wichtige Funktionen für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft.” Als Beispiel nannte er die Veranstaltung Good Life, die in Zusammenarbeit mit dem Land organisiert wird und unterschiedliche Akteure zusammenbringt.

Einigkeit bestand darüber, die Messe Bozen als wichtigen Treffpunkt für Wirtschaft, Innovation und Austausch weiter zu stärken und mit neuen Formaten aktuelle Zukunftsthemen aufzugreifen.