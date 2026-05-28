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Instagram Plus und Facebook Plus sollen 3,40 Euro pro Monat kosten

Meta führt bei Instagram und Co. Plus-Modelle ein

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 11:14 Uhr
Instagram Plus und Facebook Plus sollen 3,40 Euro pro Monat kosten
APA/APA/dpa
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Von: APA/AFP

Der US-Konzern Meta führt für seine wichtigsten Apps ein Bezahl-Angebot ein, das Nutzern mehr Funktionen und Inhalte bieten soll. Facebook Plus, Instagram Plus und WhatsApp Plus würden weltweit eingeführt, kündigte Meta-Produktchefin Naomi Gleit am Mittwoch in einem auf Instagram veröffentlichten Video an. Mit dem Angebot will sich der Konzern offensichtlich finanziell von der Abhängigkeit von Werbeeinnahmen befreien und zusätzliche Finanzmöglichkeiten auftun.

Wer kostenpflichtig Instagram Plus und Facebook Plus abonniert, soll den Angaben zufolge zusätzliche Funktionen nutzen können. Dazu zählten verbesserte Analysen, Statistiken zum erneuten Ansehen von Stories sowie Optionen zur Profilanpassung, erklärte Gleit. WhatsApp Plus wiederum konzentriere sich auf die Personalisierung und werde unter anderem Premium-Sticker und individuelle Klingeltöne bieten.

Ein paar Dollar pro Monat

Angaben zum Preismodell machte Gleit nicht. Medienberichten zufolge sollen Instagram Plus und Facebook Plus 3,99 Dollar (etwa 3,40 Euro) pro Monat kosten. Für WhatsApp Plus sollen demnach monatlich 2,99 Dollar fällig werden. Längerfristig plant Meta seiner Produktchefin zufolge, die verschiedenen Angebote unter einer einzigen Marke namens Meta One zusammenzuführen.

In Europa hatte Meta 2023 bereits kostenpflichtige Versionen von Facebook und Instagram eingeführt, bei denen es keine Werbung gibt. Damit wollte der US-Konzern den EU-Datenschutzvorschriften nachkommen. Nutzer haben die Wahl zwischen einem kostenpflichtigen Angebot ohne Werbung und einer kostenlosen Variante mit Werbung.

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