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Nutzer sollten den Authenticator schnellstmöglich aktualisieren

Microsoft warnt vor Sicherheitsproblem in Authenticator-App

Dienstag, 19. Mai 2026 | 16:27 Uhr
Nutzer sollten den Authenticator schnellstmöglich aktualisieren
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Von: APA/dpa

Wegen einer schweren Sicherheitslücke im Microsoft Authenticator können Angreifer unter Umständen Zugang zu Diensten oder Konten erhalten, die die Authentifizierungs-App eigentlich vor unbefugtem Zugriff schützen soll.

Das Unternehmen stuft die Schwachstelle selbst als kritisch ein und hat bereits sichere App-Versionen veröffentlicht, in denen das Problem behoben sein soll.

Automatische Updates deaktiviert? – Dann besser nachschauen

Nutzerinnen und Nutzer sollten diese schnellstmöglich installieren – etwa indem sie prüfen, ob im jeweiligen App-Store Aktualisierungen vorliegen, wenn automatische Updates deaktiviert sind.

– Die sichere Android-Anwendung trägt die Versionsnummer 6.2605.2973 oder höher.

– Bei iOS ist die Version 6.8.47 oder höher sicher.

Grundsätzlich sollte man automatische Updates aus Sicherheitsgründen aktivieren.

So funktionieren Auto-Updates bei Android …

Das funktioniert bei Android so:

1. Google-Play-App öffnen

2. Aufs Profilbild rechts oben tippen

3. Zu “Einstellungen/Netzwerkeinstellungen/Apps automatisch aktualisieren” navigieren.

4. Eine Auto-Update-Option auswählen, etwa “Nur über WLAN aktualisieren”

… und so bei iOS

Bei iOS Apps werden sowohl vorinstallierte als auch selbst installierte Apps standardmäßig automatisch aktualisiert. Wer sich unsicher ist, ob die Einstellung vielleicht verstellt worden ist, schaut einfach einmal nach:

1. “Einstellungen” öffnen

2. Zu “Apps/App Store” gehen

3. Bei “App-Updates” muss der Schieberegler auf Grün stehen

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