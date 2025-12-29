Mit Caritas ans Meer: Urlaubsbuchungen starten

Von: luk

Bozen – Ab dem 7. Januar nimmt die Caritas die ersten Buchungsanfragen für Ferienaufenthalte in den Anlagen in Caorle und Cesenatico entgegen. Es beginnt mit den Ferien für Senioren und Familien, gefolgt von den Kinderferien.

In den Ferienanlagen der Caritas in Caorle und Cesenatico ist Platz für alle: Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen. Jeder findet hier, was er oder sie braucht: Spaß, Erholung und Bewegungsfreiheit, am Strand und direkt am Meer..

Die ersten Anmeldungen beginnen am 7. Januar für Familien- und Seniorenaufenthalte in Caorle und am 2. März für Cesenatico. Diejenigen, die einen Aufenthalt mit Vollpension wünschen, können zwischen der Villa Oasis in Caorle und dem Ferienhaus 12Stelle in Cesenatico wählen. Diejenigen, die es vorziehen, ihren Urlaub unabhängiger zu verbringen, können sich für eine Unterkunft in den Bungalows in Caorle entscheiden. Für Senioren und Seniorinnen sind im Mai und September in der Villa Oasis Aufenthalte reserviert, in denen Pflege und Geselligkeit garantiert sind.

Die Einschreibungen für die zweiwöchigen Kinderferien, beginnen am 26. Januar für Caorle und am 2. Februar für Cesenatico.

Alle Unterkünfte in Caorle und Cesenatico haben einen direkten Zugang zum Meer. Den Gästen stehen ein Privatstrand, ein Schwimmbad, Spielplätze und Grünflächen zur Verfügung, aber auch die Möglichkeit, Schwimmkurse zu besuchen, seelsorgerische Begleitung und pflegerische Unterstützung zu erhalten sowie an einem Unterhaltungsprogramm teilzunehmen, das auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Anmeldungen sind möglich, solange Plätze verfügbar sind, über die Website www.caritas.bz.it unter dem Menüpunkt „Ans Meer“ für Caorle, während für Cesenatico das Büro 12Stelle unter der Nummer 0547 673 000 oder per E-Mail an stelle.cesenatico@caritas.bz.it kontaktiert werden kann.