Mit der Seilbahn vom Meer in die Berge von Montenegro

Kotor – In der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Stadt Kotor nahm vor Kurzem eine der spektakulärsten Seilbahnen Europas ihren Betrieb auf. Die neue Leitner Kabinenbahn verbindet die Küstenstadt mit dem Lovćen Nationalpark und sorgt damit für umweltfreundliche Mobilität inmitten dieser beeindruckenden Naturlandschaft. Montenegros Premierminister Dritan Abazovic bezeichnet die Bahn als bedeutendstes Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Landes.

Eine direkte Verbindung vom Meer in die Berge ist in Europa eine echte Ausnahme. In Montenegro wurde diese Seltenheit nun Realität. Die neue Seilbahn „Dub Kuk“ startet in der Hafenstadt Kotor (Dub) und erreicht nach einer Fahrt über 3,9 Kilometer die Ortschaft Kuk auf dem Berg Lovćen in 1.348 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Beeindruckend ist dabei der einzigartige Blick auf die malerische Bucht von Kotor, ein Ort, der immer mehr zum bevorzugten Ziel internationaler Touristenrouten wird.

“Es handelt sich um das bedeutendste Infrastrukturprojekt in der Geschichte unseres Landes”, sagte der montenegrinische Premierminister Dritan Abazovic am Tag der Eröffnung: “Mit der Verwirklichung dieser Bahn haben wir symbolisch eine neue Perspektive und einen neuen Horizont aufgeschlagen, die das moderne und zeitgenössische Montenegro im 21. Jahrhundert prägen.“

“Dies ist zweifellos eines der spektakulärsten Projekte, an denen wir gearbeitet haben”, kommentiert Martin Leitner, Vorstandsmitglied von Leitner, “Wir sind in diesem Jahr vor großen Herausforderungen gestanden, insbesondere den schlechten Wetterbedingungen, der Länge der Strecke und dem Terrain. Unsere erfahrenen Ingenieure konnten diese Herausforderungen – auch dank des Engagements und der Expertise der lokalen Unternehmen Novi Volvox, Briv Construction und Ramel – sehr gut meistern. Wir sind stolz darauf, einen wichtigen Beitrag zu einem strategischen Projekt für die Entwicklung Montenegros geleistet zu haben”.

Beeindruckender Höhenunterschied von 1.316 Metern

Die Strecke der Seilbahn beginnt in Dub, in der Küstengemeinde Kotor, in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Straßentunnel, der Kotor mit Tivat verbindet, und erreicht nach 3,9 Kilometern den Berg Kuk auf Lovćen, 1.348 Meter über dem Meeresspiegel. Der Höhenunterschied zwischen der Abfahrts- und der Ankunftsstation ist beachtlich: 1.316 Meter. Die Kapazität beträgt 1.200 Fahrgäste pro Stunde. Die Anlage besteht aus 48 Kabinen mit einer Kapazität von jeweils zehn Personen, und die Fahrtzeit von der Talstation Dub zur Bergstation Kuk beträgt weniger als elf Minuten, was eine beträchtliche Ersparnis gegenüber der derzeitigen Autofahrt von 45 Minuten darstellt. Der Beitrag des Projekts zur Nachhaltigkeit in der sensiblen Umgebung des Lovćen Nationalparks ist ebenfalls bemerkenswert. Durch den Bau des Projekts wird die Nutzung der alten, kurvenreichen Njeguš Straße stark reduziert, was sowohl zu ihrer besseren Erhaltung als auch zur Verringerung der Umweltverschmutzung aufgrund der geringeren Schadstoffemissionen von Autos und Bussen beitragen wird.

Die Investitionen für die Arbeiten beliefen sich auf 24,2 Millionen Euro. Das Projekt ist im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit der Regierung von Montenegro (Konzessionsgeber) entstanden und Leitner wird gemeinsam in einem Konsortium mit dem lokalen Bauunternehmen Novi Volvox den Betrieb und die Wartung der Bahn für die nächsten 30 Jahre übernehmen.