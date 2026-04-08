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Mit der "Search Live"-Funktion kann man Suchanfragen direkt sprechen

Mit Google plaudern statt tippen

Mittwoch, 08. April 2026 | 16:41 Uhr
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Von: APA/dpa

Mit Google sprechen, statt seine Suchfrage umständlich ins Textfeld des Smartphones zu tippen: Das geht mit der Funktion “Search Live”, die der Konzern kürzlich in seine Suchmaschinen-App für Android und iOS integriert hat.

Damit lässt sich ein Gespräch im KI-Modus führen. Dafür wählt man im Suchfeld der Google-App das Icon mit den drei vertikalen Strichen und einem kleinen Stern. So öffnet sich ein Dialogfenster.

Nun kann das Gespräch starten, indem man seine Fragen möglichst deutlich stellt. Die Künstliche Intelligenz erfasste das Gesagte in einem Test meist ohne Probleme. Und wenn sie etwas falsch verstand, konnte man sie im Dialog schnell zurück auf die richtige inhaltliche Spur führen.

Keine Ahnung, was das ist? Abfilmen und fragen

Hilfreich ist auch die Option, mit der Smartphone-Kamera Dinge zu filmen und dazu Fragen zu stellen. Das geht nicht nur in der Google-App, sondern auch in der App “Google Lens”. Dort lässt sich das Gespräch mit der KI anstoßen, in dem man die “Live”-Option am rechten unteren Bildschirmrand wählt.

Im Test erkannte die KI sofort die abgefilmte Tastatur, als man sie fragte, was das vor der Linse sei. Dann bot sie an, dass sie die Bedienung erklären könne.

Lieber lesen? Das geht mit wenigen Klicks

Wer genug vom mündlichen Austausch hat und die Informationen lesen will, auf der die KI ihre Aussagen stützt, findet im Dialogfenster die entsprechenden Links zu den jeweiligen Websites zum Anklicken – quasi wie bei einer “normalen” Google-Suche.

Möchte man die Antwort der KI lieber lesen als hören, ist das auch möglich: Über die Option “Transkript” bekommt man sie als Text angezeigt.

Search Live ist laut Google multilingual konzipiert ist – das heißt, man kann in verschiedenen Sprachen losplaudern. Die Erweiterung basiere auf dem neuen Audio- und Sprachmodell Gemini 3.1 Flash Live.

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