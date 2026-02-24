Mit Schneepionier Georg Eisath unterwegs

Von: luk

Welschnofen – Vor 40 Jahren war er es, der einige der ersten Südtiroler Schneekanonen gebaut hat: Georg Eisath. Die Begeisterung für Technik und Innovation ist geblieben und so wird er auf einer geführten Tour auf Skiern ab Dienstag, 24. Februar Interessierten jeden Dienstag bis Ende März einen exklusiven Einblick gewähren, wie die technische Seite des Skigebiets Carezza Dolomites funktioniert. Am Karerpass wurden in jüngster Zeit auch große Schritte in Richtung Nachhaltigkeit getan.

Georg Eisath ist der Schneepionier schlechthin in Südtirol. Vor 40 Jahren realisierte er die ersten Schneekanonen, dann gründete er gemeinsam mit Walter Rieder und Erich Gummerer die Firma TechnoAlpin – heute der Weltmarktführer in Sachen technische Beschneiung. 2008 kam Eisath einer anderen Berufung nach, erwarb einen Teil der Liftanlagen im Skigebiet Carezza Dolomites und machte das kleine Skigebiet zwischen Rosengarten und Latemar zu dem, was es heute ist.

Eisath investierte viel Herzblut in dieses Projekt. Auch in Sachen Nachhaltigkeit war und ist er ein Pionier, denn er verstand von Anfang an, dass technische Schneeproduktion ressourcenschonend erfolgen kann. Diesen Ansatz verwurzelte Eisath in der DNA des Skigebiets Carezza Dolomites. , das auch seit der Übernahme durch Sohn Florian sehr viele finanzielle und zeitliche Ressourcen in den Umweltschutz steckt.

So fährt beispielsweise der gesamte Fuhrpark des Skigebiets mit HVO: Alle Pistengeräte und Betriebsautos laufen mit dem Biodiesel-Treibstoff. Außerdem wird die elektrische Pistenraupe der Marke XELOM intensiv getestet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Skigebiets werden gezielt geschult und besuchen derzeit die Dolomiti Superski Online Academy zum Thema Nachhaltigkeit.

Georg Eisath zeigt, wie alles funktioniert

Auch wenn sich Georg Eisath aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen hat, steht er seinem Herzensprojekt Carezza Dolomites weiter unermüdlich zur Seite. So werden den gesamten Winter über dienstags Touren auf Skiern angeboten, bei denen Eisath interessierten Personen die Liftanlagen, Beschneiungsanlagen und die technische Seite des Skigebiets Carezza Dolomites zeigt. Die Touren starten um 14.00 Uhr bei der Moseralm, von wo es zur Pumpstation weitergeht. Dort erklärt Eisath, wie energieeffiziente Beschneiung und innovative Pistenpräparierung am Karerpass funktionieren.

Auf den anschließenden Pistenabschnitten vermittelt Georg Eisath weitere Einblicke in aktuelle Projekte zu Effizienzsteigerung, Digitalisierung und nachhaltigem Ressourceneinsatz im Bergbahnunternehmen. Abgeschlossen wird jede Tour um 16.00 Uhr beim Hotel Moseralm, von wo jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer noch rechtzeitig mit den Aufstiegsanlagen und Skiern zu eines jeden Ausgangspunkts zurückkommt. Die Führung konzentriert sich stark auf technische Abläufe, Anlagen und infrastrukturelle Prozesse des Skigebiets. Aufgrund der inhaltlichen Tiefe eignet sich das Erlebnis besonders für technisch interessierte Jugendliche und Erwachsene. Für jüngere Kinder kann die Tour weniger geeignet sein. Der Teilnahmepreis beträgt zehn Euro pro Person, ein gültiger Skipass ist im Preis nicht inbegriffen. Die Tour wird zweisprachig, also deutsch und italienisch, geführt. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite von Carezza Dolomites (www.carezza.it).