Nach Trump-Lob – Aktienkurs von Füllfeder-Hersteller steigt

Von: APA/AFP

Angesichts der Begeisterung von US-Präsident Donald Trump für den Füllfeder seines südkoreanischen Amtskollegen Lee Jae-myung ist der Aktienkurs des Füllfederherstellers Monami am Dienstag an der Börse von Seoul um fast 30 Prozent gestiegen – obwohl Monami das bewunderte Schreibgerät gar nicht produziert. Hersteller des Füllers ist vielmehr die südkoreanische Firma Zenyle. Sie erklärte, sie habe schon eine “überwältigende” Zahl an Bestellungen erhalten.

Beim Besuch im Weißen Haus am Montag hatte Lee sich mit seiner eigenen Füllfeder ins Gästebuch eingeschrieben. Trump fiel der Füllhalter ins Auge: “Ist das Ihrer? Das ist ein schöner Füller. Wollen Sie den wieder mitnehmen?” Der US-Präsident lobte die “wunderschöne Schrift” des Schreibgeräts und bekannte, er sei kein Fan von Kugelschreibern.

Lee reagierte sofort und bot Trump die Füllfeder als Geschenk an; das sei ihm eine Ehre. Der Füller sei “nützlich für Ihre komplizierte Unterschrift”, sagte er zu Trump. Der US-Präsident ist bekannt für seine zackige Unterschrift. Trump erwiderte, er werde die Füllfeder nicht benutzen, sondern “an einem wichtigen Ort aufbewahren”.

Hersteller Zenyle erklärte am Dienstag, der Füllfederhalter von Lee sei handgefertigt und daher “nicht zu verkaufen”. Es gebe auch keine dementsprechenden Pläne.