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Am 12. Juni

Nacht der Keller 2026 in Nals, Terlan und Bozen

Dienstag, 19. Mai 2026 | 15:56 Uhr
Nacht der Keller 2026-Key Visual-@Florian Andergassen
Südtiroler Weinstraße
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Von: luk

Bozen – Am Freitag, 12. Juni 2026, findet die Nacht der Keller im nördlichen Teil der Südtiroler Weinstraße statt. Von 17.00 bis 24.00 Uhr laden insgesamt 14 Kellereien und Weingüter an zwölf Standorten in Nals, Terlan und Bozen zu Verkostungen, Führungen, kulinarischen Angeboten und musikalischer Unterhaltung ein – und geben damit Weinliebhabern die Möglichkeit, die Vielfalt der Südtiroler Weinkultur an einem einzigen Abend zu erleben.

Die teilnehmenden Betriebe – von traditionsreichen Weingütern mit jahrhundertelanger Geschichte bis zu modernen Kellereien mit preisgekrönter Architektur – bieten an diesem Abend exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Südtiroler Wein- und Sektproduktion. Neben geführten Kellerbesichtigungen werden Verkostungen ausgewählter Weine sowie kulinarische Feinheiten und musikalische Unterhaltung angeboten. Jeder Betrieb gestaltet sein Rahmenprogramm individuell – das Angebot variiert je nach Kellerei.

Für einen unkomplizierten Abend sorgt ein Shuttleservice, der die teilnehmenden Kellereien in Nals, Terlan und Bozen miteinander verbindet. Fahrkarten sind in allen Shuttlebussen sowie an den zwei Infopoints bei der Kellerei Bozen und beim Weingut Griesbauerhof erhältlich.

Teilnehmende Betriebe 2026:

Nals: Kellerei Nals Margreid

Terlan: Kellerei Terlan & Kellerei Andrian, Sektkellerei Stocker & Weingut Leya, Weingut Kornell

Bozen: Kellerei Bozen, Weingut Schmid Oberrautner, Weingut Malojer Gummerhof, Weingut Griesbauerhof, Weingut Eberlehof, Ansitz Waldgries, Erbhof Mayr-Unterganzner, Weingut Thurnhof

Über die Nacht der Keller

Die Nacht der Keller ist eine der bekanntesten Weinveranstaltungen an der Südtiroler Weinstraße und findet jährlich Mitte Juni statt. Sie richtet sich an Weinliebhaber:innen ebenso wie an alle, die die Weinregion und ihre Produzenten besser kennenlernen möchten. Die Südtiroler Weinstraße – eine der ältesten Weinstraßen Italiens – erstreckt sich über 150 km von Nals im Norden bis Salurn im Süden und umfasst rund 4.400 Hektar Rebfläche.

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

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