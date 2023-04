Nadelöhr am Brennerpass tut sich auf

Brenner – Wer ab diesen Donnerstag bis Mitte Mai über den Brenner muss, sollte etwas an Extra-Zeit einplanen. Aufgrund einer Baustelle an der Luegbrücke auf Nordtiroler Seite gleich an der Grenze können vermehrt Staus auf der Autobahn auftreten.

Ab morgen bis voraussichtlich Mitte Mai werden an dem Autobahnviadukt dringliche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Brücke wird dann nur mehr einspurig befahrbar sein.

Um an den Wochenenden einen Verkehrskollaps zu vermeiden, wird nur von Montag bis Donnerstag gearbeitet.

Es ist dies ein kleiner Vorgeschmack auf den Neubau der Luegbrücke in rund zwei Jahren.