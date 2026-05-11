Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Nationaler „Tag der Gastronomie“ findet am 16. Mai statt
HGV und hds tragen Aktion gemeinsam mit

Nationaler „Tag der Gastronomie“ findet am 16. Mai statt

Montag, 11. Mai 2026 | 16:24 Uhr
Risotto
hgv
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der „Tag der Gastronomie“ ist eine Initiative des nationalen Dachverbandes FIPE, dem nationalen Verband der Unternehmen für Gastronomie, Unterhaltung und Tourismus. Damit wird das Ziel verfolgt, die Werte und die Rolle der Restaurants und Barbetriebe zu stärken und die Bedeutung dieser Gastronomiebetriebe für die Bevölkerung zu unterstreichen.

In diesem Jahr findet der nationale „Tag der Gastronomie“ bzw. die „Giornata della Ristorazione“ am Samstag, 16. Mai, statt. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, um einen außergewöhnlichen Sektor zu würdigen, der für Wirtschaft, Gesellschaft, Gastlichkeit und das gesellschaftliche Leben von großer Bedeutung ist.

Der Aktionstag wird auch in diesem Jahr vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) sowie vom Handels- und Dienstleistungsverband hds mitgetragen. „Die Bars und Restaurants leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das gesellschaftliche Leben und die Identität unseres Landes. Sie sind Orte der Begegnung, der Gastlichkeit und des gesellschaftlichen Austauschs und tragen damit wesentlich zur Lebensqualität in unseren Dörfern, Tälern und Städten bei“, betont HGV-Präsident Klaus Berger. Und hds-Präsident Philipp Moser ergänzt: „Gleichzeitig zeigt der Aktionstag auch die enge Verbindung zwischen Gastronomie, Handel und regionaler Wertschöpfung. Produkte, Dienstleistungen und lokale Kreisläufe greifen ineinander und genau dieses Zusammenspiel macht die Stärke Südtirols aus.“

Das diesjährige Symbol des „Tags der Gastronomie“ ist Reis − ein Lebensmittel, das weltweit in vielen Kulturen eine wichtige Rolle spielt, kulinarisch facettenreich interpretiert wird und Menschen über Ländergrenzen hinweg verbindet. Reis steht sinnbildlich für das Teilen von Mahlzeiten und für den Wert einfacher, aber hochwertiger Lebensmittel. Die teilnehmenden Restaurants servieren aus diesem Anlass ein besonderes Reisgericht und rücken damit den kulturellen und gastronomischen Wert dieses vielseitigen Produkts in den Mittelpunkt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
79
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
63
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
58
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Kommentare
23
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Kommentare
21
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 