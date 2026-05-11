Nationaler „Tag der Gastronomie“ findet am 16. Mai statt

Von: mk

Bozen – Der „Tag der Gastronomie“ ist eine Initiative des nationalen Dachverbandes FIPE, dem nationalen Verband der Unternehmen für Gastronomie, Unterhaltung und Tourismus. Damit wird das Ziel verfolgt, die Werte und die Rolle der Restaurants und Barbetriebe zu stärken und die Bedeutung dieser Gastronomiebetriebe für die Bevölkerung zu unterstreichen.

In diesem Jahr findet der nationale „Tag der Gastronomie“ bzw. die „Giornata della Ristorazione“ am Samstag, 16. Mai, statt. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, um einen außergewöhnlichen Sektor zu würdigen, der für Wirtschaft, Gesellschaft, Gastlichkeit und das gesellschaftliche Leben von großer Bedeutung ist.

Der Aktionstag wird auch in diesem Jahr vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) sowie vom Handels- und Dienstleistungsverband hds mitgetragen. „Die Bars und Restaurants leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das gesellschaftliche Leben und die Identität unseres Landes. Sie sind Orte der Begegnung, der Gastlichkeit und des gesellschaftlichen Austauschs und tragen damit wesentlich zur Lebensqualität in unseren Dörfern, Tälern und Städten bei“, betont HGV-Präsident Klaus Berger. Und hds-Präsident Philipp Moser ergänzt: „Gleichzeitig zeigt der Aktionstag auch die enge Verbindung zwischen Gastronomie, Handel und regionaler Wertschöpfung. Produkte, Dienstleistungen und lokale Kreisläufe greifen ineinander und genau dieses Zusammenspiel macht die Stärke Südtirols aus.“

Das diesjährige Symbol des „Tags der Gastronomie“ ist Reis − ein Lebensmittel, das weltweit in vielen Kulturen eine wichtige Rolle spielt, kulinarisch facettenreich interpretiert wird und Menschen über Ländergrenzen hinweg verbindet. Reis steht sinnbildlich für das Teilen von Mahlzeiten und für den Wert einfacher, aber hochwertiger Lebensmittel. Die teilnehmenden Restaurants servieren aus diesem Anlass ein besonderes Reisgericht und rücken damit den kulturellen und gastronomischen Wert dieses vielseitigen Produkts in den Mittelpunkt.