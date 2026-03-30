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Pauschalreisende auf Flughafen - Mehr Rechte für Urlaub fixiert

Neue EU-Regeln geben Pauschalreisenden mehr Rechte

Montag, 30. März 2026 | 18:42 Uhr
Pauschalreisende auf Flughafen - Mehr Rechte für Urlaub fixiert
APA/APA/dpa/Roberto Pfeil
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Von: APA/dpa

Pauschalreisende sollen wegen neuer EU-Regeln im Falle von Stornierungen künftig mehr Rechte haben. Die Mitgliedstaaten stimmten laut einer Mitteilung einem mit dem EU-Parlament ausgehandelten Rechtstext final zu. Geregelt wird die Art der Entschädigung, auch die Gründe dafür werden konsumentenfreundlicher.

Mit den Neuregelungen werden etwa Bedingungen für eine kostenlose Stornierung erweitert. Müssen Reisende etwa wegen “höherer Gewalt” stornieren, darf der Reiseveranstalter keine Stornogebühren verlangen und muss die Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen leisten. Zwar können auch Gutscheine als Entschädigung angeboten werden – den Reisenden steht aber die Option zu, diese abzulehnen und finanziell entschädigt zu werden.

Vorgaben für anzugebende Informationen

Laut Mitteilung müssen die Gutscheine mindestens den Wert der sonst fälligen Erstattung haben, mindestens zwölf Monate gültig und einmal übertragbar sein. Die Regeln schreiben den Anbietern zudem eindeutig vor, welche Informationen sie Reisenden etwa zu Stornogebühren, aber auch Barrierefreiheit oder Zahlungsmodalitäten zur Verfügung stellen müssen.

Die Mitgliedstaaten haben knapp zweieinhalb Jahre Zeit, die EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu gießen.

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