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Eröffnung des neuen Saunabereichs

Neue Schneezone in der Therme Meran eröffnet

Dienstag, 19. Mai 2026 | 11:54 Uhr
Neue Schneezone der Therme Meran - Nuova area neve di terme merano
Therme Meran
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Von: mk

Meran – Der Saunabereich der Therme Meran wurde um eine neue Schneezone erweitert. Am Montag präsentierten Präsident Stefan Thurin, Architekt Jury Pobitzer sowie Philipp Tarfusser, Leiter Pools & Sauna der Therme Meran, den neuen Bereich im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier. Unter den Gästen befanden sich Partner der Therme Meran, Baupartner, Vertreter der Medien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therme Meran.

Mit dem neuen Schneeraum und den Schneeduschen ergänzt die Therme Meran ihr Saunaangebot um eine moderne Möglichkeit der Abkühlung und Regeneration zwischen den Saunagängen. Gerade nach der Hitzephase spielt die langsame Abkühlung des Körpers eine wichtige Rolle beim Saunieren. Die Kombination aus Schnee und Kälte sorgt dabei für eine intensive und zugleich angenehme Erfrischung und schafft ein besonderes Regenerationserlebnis für Saunaliebhaber.

Nach rund 20 Jahren Nutzung waren im Saunabereich verschiedene Erneuerungsarbeiten notwendig. Im Zuge des Umbaus wurde nicht nur die neue Schneezone geschaffen, sondern auch die bestehenden Duschen umfassend renoviert und modernisiert. Besonderer Wert wurde dabei auf eine hochwertige, funktionale und zeitgemäße Gestaltung gelegt.

Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Südtiroler Unternehmen und verbindet modernes Design mit Komfort und Funktionalität. Ziel der Erneuerungsarbeiten war es, den Gästen noch mehr Qualität und Wohlbefinden im Saunaerlebnis zu bieten.

Mit der neuen Schneezone erweitert die Therme Meran ihr Wellnessangebot um einen weiteren Bereich, der Regeneration, Erholung und zeitgemäßes Design miteinander verbindet.

Bezirk: Burggrafenamt

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