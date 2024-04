Neuer Landessozialbeirat ernannt ­

Bozen – Auch in der neuen Legislaturperiode wird der Landessozialbeirat der Landesregierung in sozialen Themen beratend zur Seite stehen. Heute wurden die Mitglieder ernannt.

Auf Vorschlag von Landesrätin Rosmarie Pamer hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des neuen Landessozialbeirates ernannt. Dieser berät die Landesregierung zu sozialen Themen, erarbeitet Gutachten und gibt Stellungnahmen ab. In der vergangenen Legislaturperiode war der Landessozialbeirat auch in die Erarbeitung des Landessozialplanes einbezogen. “Im Landessozialbeirat sitzen Expertinnen und Experten aus dem Bereich Soziales von allen Ebenen. Gemeinsam ist uns allen unser Engagement und unsere Leidenschaft für soziale Themen und das Anliegen, für die sozialen Belange der Menschen in unserem Land zu arbeiten“, betont Landesrätin Pamer.

Der neue Sozialbeirat ist bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Amt. Ihm gehören folgende Mitglieder an: Landesrätin Rosmarie Pamer, Michela Trentini (Abteilung Soziales), Susanna Egger (Abteilung Gesundheit), Walter Baumgartner (Vertreter der Bezirksgemeinschaften), Giorgia Mongillo (Vertreterin der Gemeinden), Wolfgang Obwexer (Vertreter des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit), Werner Steiner (Vertreter der Sozialverbände), Martina Ladurner (Vertreterin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols), Monika Thomaser (Vertreterin der Sozialdienstleister), Donatella Califano (Vertreterin der Gewerkschaften), Roman Fuchs (Vertreter der Wirtschaftsverbände), Ulrike Loch (Vertreterin der Universität Bozen) und Flavia Lardschneider (Vertreterin der Bildungsdirektionen). Ersatzmitglieder sind Daniel Dalla Costa (Abteilung Soziales), Laura Schrott (Abteilung Gesundheit), Klaus Rainer (Vertreter der Bezirksgemeinschaften), Lucia Baldo (Vertreterin der Gemeinden), Georg Leimstädtner (Vertreter des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit), Werner Atz (Vertreter der Sozialverbände), Beatrix Kaserer (Vertreterin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols), Ursula Thaler (Vertreterin der Sozialdienstleister), Cristina Masera (Vertreterin der Gewerkschaften), Andreas Palo (Vertreter der Wirtschaftsverbände), Iris Nentwig-Gesemann (Vertreterin der Universität Bozen) und Irene Costa (Vertreterin der Bildungsdirektionen).