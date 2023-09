Neues Allzeittief bei der Arbeitslosigkeit in Südtirol

Bozen – Wie schaut es mit Arbeit, Einkommen und Konsum in Südtirol aus? Das Landesinstitut für Statistik ASTAT liefert die aktuellen Daten.

Hier geht es zum PDF!

Im zweiten Quartal 2023 sinkt die Zahl der Erwerbstätigen (262.039 Personen) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1.552 Personen. Der Dienstleistungssektor verzeichnet in absoluten Werten den höchsten Zuwachs an Erwerbstätigen mit insgesamt 187.810 Beschäftigten. Das entspricht einem Plus von 4.769 Personen im Vergleich zum Vorjahr.

Andererseits verzeichnen die Industrie und in noch größerem Umfang die Landwirtschaft, im Jahresvergleich, einen Rückgang der Beschäftigung um minus 2.134 bzw. minus 4.188 Personen.

Die Anzahl der Arbeitslosen beläuft sich auf 3.351 Personen; das sind 4.478 Einheiten weniger als im Vorquartal, und 2.072 im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahl markiert einen neuen Tiefstand bei der Zahl der Arbeitslosen in Südtirol.

Vor allem bei den Frauen sinkt die Zahl der Arbeitslosen und beläuft sich auf 1.153 Personen.