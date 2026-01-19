Nordex liefert Verbund bis zu 700 Megawatt Windenergie

Bis zu 105 Windturbinen soll Nordex an den Verbund liefern

Von: apa

Die Verbund-Tochter Verbund Green Power und der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex haben einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 700 Megawatt (MW) unterzeichnet. Der Vertrag umfasse die Lieferung und Bereitstellung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für zukünftige Verbund-Windprojekte in sechs europäischen Kernmärkten, gab der mehrheitlich staatliche Verbund-Konzern am Montag bekannt.

Die Windprojekte sind in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien geplant, die Partnerschaftsvereinbarung läuft bis 2030. Die potenziell verfügbare Kapazität von 700 MW würde etwa 50 Prozent der Windprojekt-Pipeline von Verbund Green Power abdecken, vorbehaltlich endgültiger Genehmigungen, kommerzieller Vereinbarungen und allseitiger Bedingungen, heißt es.

“Diese Zusammenarbeit mit Nordex unterstützt unser strategisches Ziel, die erneuerbare Stromerzeugung in Europa auszuweiten, sagte Verbund-CEO Michael Strugl laut Aussendung.