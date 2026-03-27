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Der Wifo-Direktor zählt nun zu den Beratern der deutschen Regierung

Ökonom Felbermayr in Deutschland neuer “Wirtschaftsweiser”

Freitag, 27. März 2026 | 15:39 Uhr
Der Wifo-Direktor zählt nun zu den Beratern der deutschen Regierung
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: APA/dpa

Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr ist offiziell in den deutschen Rat der “Wirtschaftsweisen” berufen worden. Das teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie das Gremium offiziell heißt, in Wiesbaden mit.

Der Sachverständigenrat ist Deutschlands wichtigstes Beratungsgremium für Wirtschaftspolitik. Vorschlagsrecht für seine Besetzung hat die Bundesregierung, berufen werden die Mitglieder vom Bundespräsidenten.

Der in Steyr geborene Felbermayr ist seit 2021 Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) und darüber hinaus Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Forschung konzentriert sich nach Angaben des Rats auf die internationale Handelstheorie und -politik, die Arbeitsmarktforschung sowie die europäische Wirtschaftsintegration. Felbermayr folgt auf Ulrike Malmendier, die Ende Februar ausgeschieden ist. Seine Amtszeit soll bis Ende Februar 2031 dauern.

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