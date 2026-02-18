Von: luk

Bozen – Unter dem Motto „Offline ist der neue Luxus“ ruft die diesjährige Aktion Verzicht in der Fastenzeit zu bewussten Pausen vom digitalen Alltag auf. Von Aschermittwoch, 18. Februar, bis Karsamstag, 4. April, wird die Bevölkerung eingeladen, den eigenen Smartphone-Gebrauch und damit das Gleichgewicht zwischen Online- und Offline-Welt zu reflektieren. Federführend sind das Forum Prävention, die Caritas, der Katholische Familienverband und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD) und netz -offene Jugendarbeit. Ihnen angeschlossen haben sich im Laufe der Zeit über 40 öffentliche und private Einrichtungen, Institutionen und Vereine. Von Anfang an unterstützt hat die Aktion der Südtiroler Sanitätsbetrieb sowie der deutsche, italienische und ladinische Bildungsressort.

Die „Aktion Verzicht“ ist 2005 mit dem Ziel gestartet, während der Fastenzeit nicht nur auf Genussmittel zu verzichten, sondern auch Haltungen und Einstellungen zu hinterfragen. Auch das diesjährige Motto „Offline ist der neue Luxus“ versteht sich als kritische Auseinandersetzung mit der Smartphone Nutzung und mit den digitalen Medien. Die Aktion möchte zu einem bewussten und ausgewogenen Umgang anregen. „Studien zeigen, dass eine dauerhafte Reizüberflutung z.B. durch Social Media, körperlichen und psychischen Stress erhöht. Umso wichtiger sind ausreichende Erholungsphasen und eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Deshalb möchten wir den Blick bewusst auf das richten, was nur offline erlebbar ist und auch den Wert dieser Erfahrung erkennen und schätzen“, erklärt Peter Koler vom Forum Prävention.

Die zur heurigen Aktion passenden Plakate, Lesezeichen und Türhänger sollen während der Fastenzeit daran erinnern, wie wichtig Zeit abseits vom Bildschirm insbesondere für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Neurowissenschaftliche Studien belegen: Smartphones und Social Media lösen zwar kleine Dopaminschübe aus, fördern aber keine nachhaltige Zufriedenheit. Echte Erfüllung entsteht durch die Ausschüttung von Serotonin, Endorphinen und Oxytocin – etwas durch Bewegung, echte soziale Nähe, Kreativität oder Naturerlebnisse.

Um viele Organisationen und Menschen zum Nachdenken und Mitmachen bei der Aktion Verzicht 2026 anzuregen, wird auch auf Social Media darauf aufmerksam gemacht und es werden verschiedene analoge Mitmach-Aktionen während der Fastenzeit angeboten. Außerdem wurde eine Liste mit 100 Anregungen und Ideen erstellt, die zum Selbertun animieren sollen. Die Liste sowie weitere Infos über die Aktion finden sich unter www.aktion-verzicht.it.

Die Mitträger-Organisationen haben auch dieses Jahr wieder eine Reihe von Initiativen für die „Aktion Verzicht“ geplant:

Forum Prävention: Achtsamkeits-Quickies

Jeden Mittwoch in der Fastenzeit organisiert das Forum Prävention in den verschiedenen Städten Südtirols ein kleines Event, das nur offline richtig erlebt werden kann. Die Aktionen laden dazu ein, den Moment in voller Präsenz zu genießen. Teilnehmenden werden ins Hier und Jetzt geholt, es braucht keine Ablenkung. Die Angebote reichen vom achtsamen Spaziergang, über Geschichten erzählen, Tanz und Gesang bis hin zum Kältebaden. Für alle Geschmäcker gibt es das passende Angebot, um die Offline-Zeit neu kennenzulernen und zu genießen.

Die Fachstelle Jugend des Forum Prävention organisiert außerdem vom 16. bis 21. Februar 2026 das Digital-Detox-Camp „Beyond Screens“, in dem Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren ohne Bildschirme ins Hier und Jetzt eintauchen und einen bewussten Umgang mit digitalen Medien entwickeln.

Klare Altersempfehlungen für Smartphones und soziale Medien stellt das Forum Prävention unter folgendem Link bereit, die Eltern und Bezugspersonen im digitalen Alltag Orientierung geben.

Caritas Diözese Bozen-Brixen: „Be(w)egnung“ /„App und zu – offline ist der neue Luxus“

Die Caritas bietet über den Dienst Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit während der Fastenzeit mehrere OFFLINE‑Spaziergänge an, die verschiedene kurze Impulsstationen haben werden. Mitarbeitende aus verschiedenen Caritas-Einrichtungen – wie etwa das Haus Emmaus – begleiten den Parcour und bieten Raum für Austausch, Fragen und persönliche Begegnungen. Der Spaziergang lädt dazu ein, bewusst auf das Handy zu verzichten, sich aufeinander einzulassen und die Kraft echter Begegnung zu erleben. Die Impulse werden zusätzlich auch per E‑Mail verschickt (Anmeldung unter gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it mit dem Betreff „Fastenzeit 2026“). Darüber hinaus organisiert die youngCaritas an fünf Nachmittagen während der Fastenzeit eine handyfreie Aktion, die zu sozialem Engagement motiviert. Die Aktivitäten ersetzen alltägliche Handyfunktionen und Apps durch gemeinsames Tun und fördern so das Miteinander. Statt online zu shoppen gibt es etwa einen Kleidertauschmarkt, die Stadt wird ohne „Google Maps“ erkundet oder es werden gemeinsam Spiele gespielt, ganz nach dem Motto „App und zu – offline ist der neue Luxus“.

Katholischer Familienverband Südtirol: „Offline-Familienchallenge“

Der KFS möchte mit der „Offline-Familienchallenge“ die Mitgliedsfamilien sowie Interessierte während der Fastenzeit dazu motivieren, bewusst handyfreie Momente in ihren Alltag einzubauen. Jede Woche erhalten die Familien kurze Impulse, von der digitalfreien Mahlzeit bis hin zur täglichen Offline-Stunde, sowie Mitmach-Anregungen. Ziel der Initiative ist es, Familien zu stärken, gemeinsame Zeit zu fördern und einen achtsamen Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen.

Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD) und netz | Offene Jugendarbeit: „Real Life beats Online Life“

Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste und netz | Offene Jugendarbeit wollen mit originellen Sprüchen – online wie offline – ein Schmunzeln hervorrufen und gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Es entstehen Social-Media-Posts und Plakate, die in Südtiroler Jugendeinrichtungen, Jugendtreffs und überall dort präsent sein werden, wo junge Menschen unterwegs sind. Mit Sprüchen wie „Ping Pong ist mein neues TikTok“ oder „Offline trifft man echte Menschen“ zeigt die Jugendarbeit mit einem Augenzwinkern: Real Life beats Online Life.

Parallel dazu findet ein Vinylplotter-Workshop unter dem Motto „Kreativität ON, Handy OFF – echte Momente an“ in der kreativen Werkstatt BITZ unibz fablab statt. Dort können alle Interessierte teilnehmen und gemeinsam Stofftaschen gestalten und mit Folien bedrucken.

Geplant sind zusätzlich zwei Mitmachaktionen für alle mittragenden Organisationen, die sowohl intern umgesetzt als auch ihren Mitgliedern vorgestellt und gemeinsam mit ihnen gestaltet werden können:

Kreideweg der Leichtigkeit

Ein bunt bemalter Straßenabschnitt lädt Passantinnen und Passanten dazu ein, kleine Herausforderungen wie Rückwärtsgehen oder Hopserlauf auszuprobieren. Die Aktion möchte spielerisch dazu anregen, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen, ganz im Hier und Jetzt anzukommen und kurz abzuschalten.

Handyparkplatz:

Eine kleine Box oder kreativ gestaltete Ablage aus Karton, Stoff, Lego oder Ähnlichem, in der Smartphones während Besprechungen, gemeinsamen Aktivitäten oder einfach beim Betreten des Büros, des Klassenzimmers etc. abgelegt werden können.

Durch das bewusste Weglegen des Handys verschwindet es aus dem Blickfeld und ermöglicht mehr Fokus und ungestörte Gespräche. Gleichzeitig lädt der Handyparkplatz dazu ein, das eigene Nutzungsverhalten zu reflektieren: Wo unterstützt mich das Handy wirklich und wo lenkt es mich ab?