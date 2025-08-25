Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Opel verschiebt Elektro-Wende
Opel begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden

Opel verschiebt Elektro-Wende

Montag, 25. August 2025 | 15:01 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Opel begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden
APA/APA/dpa/Andreas Arnold
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der deutsche Autobauer Opel hat seine ambitionierte Elektro-Strategie gekippt. Statt wie angekündigt ab dem Jahr 2028 in Europa nur noch batterieelektrische Autos auszuliefern, werden Verbrennermodelle noch deutlich länger zu haben sein.

Das Unternehmen begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden. Wenn diese es verlangten, werde man auch weiterhin auf die bisherige “Multi Energy”-Strategie setzen. Damit ist gemeint, dass jedes Modell mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-In-Hybrid, Mild-Hybrid oder Verbrenner angeboten wird. “Dies muss nicht auf 2028 begrenzt sein, wenn die Nachfrageseite anderes verlangt”, heißt es in einer Reaktion auf mehrere Medienberichte.

Konzernmutter Stellantis in der Krise

Die Jahreszahl für das nun abgeblasene Verbrenner-Ende hatte Opel-Chef Florian Huettl im Jahr 2023 genannt. In der Zwischenzeit hat der multinationale Mutter-Konzern Stellantis deutlich an Ertragskraft verloren und die Pläne für ein großes Batteriezellenwerk am Opel-Standort Kaiserslautern wurden auf Eis gelegt.

Gleichwohl will Opel die Elektroantriebe weiter voranbringen. Positive Marktsignale und politische Maßnahmen gebe es beispielsweise in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Opel sei bereit für die elektrifizierte Mobilität und als erster deutscher Hersteller mit einem komplett elektrifizierten Modellportfolio auf dem Markt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
33
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
23
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
17
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 