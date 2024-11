Open Day am Claudiana Campus

Von: luk

Bozen – Das Universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen lädt am Freitag, den 6. Dezember, alle Interessierten zum Open Day ein. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gesundheitssektor zu informieren.

Bachelor-Studiengänge: Theorie trifft Praxis

Von 9.00 bis 13.00 Uhr stehen die Verantwortlichen, Tutoren sowie Studierende der einzelnen Bachelorstudiengänge für Fragen zur Verfügung und geben wertvolle Einblicke in den Studienalltag. Die BesucherInnen können die Bibliothek sowie die Simulationsräume und Laboratorien besichtigen, die speziell für diesen Tag vorbereitet werden, um praktische Übungen und Simulationen der verschiedenen Berufsfelder zu präsentieren.

Probetest für die Aufnahmeprüfung

Um 14.30 Uhr findet eine Simulation der Aufnahmeprüfung für die Bachelorstudiengänge statt. Interessierte können sich per E-Mail an orientation.service@claudiana.bz.it anmelden (Betreff: Anmeldung Simulation Aufnahmetest). Die Teilnahme an diesem Test bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit dem Prüfungsaufbau vertraut zu machen, den eigenen Wissensstand zu prüfen und durch individuelles Feedback gut vorbereitet in die echte Prüfung zu gehen.

Medicine and Surgery

Auch der internationale, englischsprachige Studiengang „Medicine and Surgery“ wird vorgestellt. TutorInnen und Studierende des sechsjährigen Medizinstudiums stehen bereit, um über die Ziele des Studiums, den Studienplan und die beruflichen Perspektiven zu informieren.

Weiterbildung für Gesundheitsfachkräfte

Der Open Day richtet sich nicht nur an zukünftige Studierende. Auch Fachkräfte des Gesundheitswesens, die ihre Kompetenzen weiterentwickeln möchten, sind herzlich eingeladen. Die Claudiana bietet zahlreiche postuniversitäre Weiterbildungsmöglichkeiten, darunter eine Laurea Magistrale, Masterstudiengänge sowie Aufbau- und Spezialisierungskurse.

Studienberatung

Der Dienst für Studienberatung steht den ganzen Tag über zur Verfügung, um Fragen zu den verschiedenen Programmen, den Zulassungsanforderungen und den Bewerbungsprozessen zu beantworten.

Studentische Initiativen in Südtirol

Zudem informieren die studentischen Vereinigungen MUA (movimento universitario altoatesino) und sh.asus (Südtiroler HochschülerInnenschaft) an ihren Ständen über verschiedene Unterstützungsangebote für Studierende.

Weitere Informationen online unter www.claudiana.bz.it.